Ünlü şarkıcı Whitney Houston’ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok sanatçı, duygularını sosyal paylaşım sitelerine yazdı.



Ntv'nin haberine göre; ABD’nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton Otelinde ölü bulunan ünlü şarkıcı Whitney Houston’ın ölüm nedeni araştırılırken haberi alan dostları sosyal paylaşım sitelerini mesaj yağmuruna tuttu. Özellikle kariyeri boyunca sahnede ya da film setinde sanatçıyla yolları kesişen ünlü şarkıcı ve oyuncular Twitter üzerinden ona olan sevgilerini kelimelere döktü.

Sanatçıların yazdıkları şöyle;

Rihanna: ‘Söylenecek söz kalmadı, sadece gözyaşı var’

Jennifer Lopez: ‘Çok büyük bir kayıp. Müzik dünyasının en güzel seslerinden biriydi. Ailesi için dua ediyoruz.’

Jessica Simpson: ‘Ben Whitney Houston şarkıları söylerken müziğe yeteneğim olduğunu keşfettim. Ben bugün idolümü kaybettim.’

Pink: ‘Whitney bizim şu an yaptığımız işi yapmamızın en büyük sebebiydi.’

Enrique Iglesias: ‘Bütün dualarım Whitney ve ailesi için.’

Christina Aguilera: ‘Bir efsaneyi daha kaybettik. Onu özleyeceğim.’

Katy Perry: ‘Yıkıldık. Seni her zaman seveceğiz Whitney’

Lady Gaga: ‘Born This Way’ adlı parçamı yazdığımda bunu Whitney’in söylemesini hayal ettim.’

Mariah Carey: ‘Dünya üzerindeki en güzel seslerden biri o. Asla unutmayacağız.’

Goldie Hawn: ‘Whitney’in ölüm haberi beni çok üzdü. Dünyadaki en güzel sesli sanatçılardan biriydi. Huzur içinde yatsın.’