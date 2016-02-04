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ABD, 'Zagros' haberini yalanladı: Star gibi gazetelerin kurgusal iddialarının aksine...

"Haberin dayanağını oluşturan Zagros tüfeği, ABD yapımı veya tasarımı değildir"

04 Şubat 2016 18:18

ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bugün bir kısım medyada yer alan keskin nişancı tüfeği Zagros’ların PKK’ye ABD tarafından sağlandığı iddialarına yalanlama geldi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, Star gibi gazetelerin kurgusal iddialarının aksine, aralarında PKK’nın da bulunduğu terör örgütlerine karşı mücadelede, Türkiye dahil, tüm müttefiklerinin yanında yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ABD Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Star gazetesinde bugün (4 Şubat 2015) yayımlanan, Zagros adıyla bilinen 'ABD yapımı' bir keskin nişancı tüfeğinin PKK’ya ABD tarafından sağlandığına dair iddia, içeriği ve bundan daha da rahatsız edici olarak, dayandığı genel önerme bakımından gerçek dışıdır. Star gazetesinin haberi birçok maddi hata içermektedir. Haberin tüm dayanağını oluşturan Zagros tüfeği, ABD yapımı veya tasarımı değildir. ABD, PKK veya PYD’ye hiçbir türde silah sağlamamıştır. Esas olarak, Star gazetesinin ABD’nin PKK ile bir ‘ittifak’ içinde olduğuna veya Türkiye’ye ‘ihanet ettiğine’ dair gerçek dışı iddiası, Türkiye’nin NATO’ya katıldığı 1952 yılından bu yana ABD’nin Türkiye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için çalıştığı gerçeğiyle çelişmektedir.


"ABD, PKK'ya hiçbir zaman silah sağlamamıştır"

 

Uzun süreden beri devam eden politikamızı tekrar vurgulamak gerekirse, ABD hükümeti PKK’yı bir terör örgütü olarak görmektedir ve bu durum 1997 yılının Ekim ayından bu yana böyledir. ABD hükümeti, PKK’ya hiçbir zaman silah sağlamamıştır. Tam aksine, ABD, teröre karşı her türlü mücadele alanında Türk hükümetinden ortaklarımızla yakın çalışma içindedir. Büyükelçi Bass, henüz geçtiğimiz hafta (28 Ocak 2016) 'PKK’ya anlamsız, acımasız saldırılarına son vermesi konusunda' bir kez daha çağrıda bulunmuş, ‘Türkiye’nin birçok vatandaşını etkileyen travmanın asıl kaynağının, PKK’nın saldırılarına geri dönmesi olduğunu’ belirtmiştir. 

ABD hükümeti, Star gibi gazetelerin kurgusal iddialarının aksine, aralarında PKK’nın da bulunduğu terör örgütlerine karşı mücadelede, Türkiye dahil, tüm müttefiklerinin yanında yer almaktadır.”

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