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Star'a göre; "şehitlerin katili ABD'nin PKK'ya hediyesi Zagros'lar!"

"Türkiye sadece PKK’ya karşı değil, dış güçlere karşı da savaş veriyor"

04 Şubat 2016 13:32

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Güneydoğu'daki operasyonlarda PKK ile çıkan çatışmalarda güvenlik görevlerinin şehit olmasının sorumlusunun "ABD'nin PKK'ya hediyesi olduğu iddia edilen Zagros silahları olduğunu" ileri sürdü.

Gazetenin bugünkü nüshasında (4 Şubat 2015) Kemal Gümüş imzasıyla manşetten verilen haberde, "Polis ve askerleri şehit eden teröristlerin ‘Zagros’ olarak bilinen ABD özel üretimi suikast tüfeği kullandığının ortaya çıkması, Türkiye’nin sadece PKK’ya karşı değil, bebek katillerine silah ve mühimmat gönderen dış güçlere karşı savaş verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerine yer verildi.

Haberde, silahla ilgili şu tanımlamalar yapıldı:

"ABD ordusunun özel kuvvetlerinde yaygın olarak kullanılan bu silahlar, zırh delici özelliğe sahip, Mermileri ise uranyumla zenginleştirilmiş. ABD ordusunun özel kuvvetlerinde yaygın olarak kullanılan bu silahlar, balistik mermi de atabiliyor."

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