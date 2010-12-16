ABD yönetimi BP'ye dava açtı

T24 - Amerikan yönetimi, başta BP olmak üzere geçen Nisan ayında Meksika Körfezi'nde yaşanan petrol felaketinde rol oynayan sekiz şirkete karşı dava açtı. Patlama ABD tarihindeki en büyük çevre felaketine yol açmıştı.





Beyaz Saray, şirketlerin hiçbir kısıtlama olmaksızın, tüm temizlik ve zarar görenlerin masraflarını karşılamasını istiyor. Meksika Körfezi açıklarındaki Deepwater Horizon adlı petrol platformunda meydana gelen patlamada 11 işçi ölmüş ve milyonlarca varil petrol bir kaç ay boyunca bölgeye sızmıştı. Sızıntı, ABD tarihindeki en büyük çevre felaketine yol açmıştı.Dava dilekçesinde, şirketlerin temiz su ve petrol kirliliği yasaları uyarınca cezalandırılması isteniyor. ABD Adalet Bakanı Eric Holder, davada 20 Nisan'daki patlamanın şirketlerin güvenlik ve faaliyet kurallarını ihlal etmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia edeceklerini söyledi.



BP: İşbirliği yapacağız



BP ise, dava açılmasının, şirketin sorumlu ya da iddiaların geçerli olduğu anlamına gelmediğini belirtti. Şirket, hükümetin yapacağı soruşturmalarda işbirliği yapma ve sızıntıyı temizleme taahütlerini yerine getirmeye devam edeceğini de kaydetti.



Davada kuyudaki betonlama işini yapan Halliburton ve kuyuya malzeme tedariki yapan Cameron International şirketlerine suçlama getirilmedi. Ancak Adalet Bakanlığı, sızıntıyla ilili soruşturmanın devam ettiğini ve davada yeni şirketlere yeni suçlamalar yöneltilebileceğini belirtti. Sızıntıyla ilgili daha önce 300 dava açılmış ve bu davalar New Orleans'taki bir federal mahkemede birleştirilmişti.



















