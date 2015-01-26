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Dünya

ABD, Yemen Büyükelçiliği'ni kapattı

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen'deki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı yaptı

26 Ocak 2015 22:44

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen'deki Büyükelçiliği'ni kapattığı açıklarken, ülkedeki vatandaşlarına da Yemen'den ayrılma çağrısında bulundu.

ABD'nin Sana Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, Başbakan Halid Bahhah ve hükümetin istifası, devam eden güvenlik endişeleri sebebiyle ABD Büyükelçiliği rutin konsolosluk hizmetini sunamamaktadır. ABD vatandaşlarına olağanüstü durumlarda sınırlı bir şekilde yardım sunulabilecek. İkinci bir uyarıya kadar halk için ABD büyükelçiliği kapatılacak" denildi. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Yemen'deki mevcut güvenlik sorunları ve terör eylemleri sebebiyle vatandaşlarını seyahat etmeme konusunda uyardığı, ülkedeki vatandaşları da bir an önce burayı terk etmeye çağırdığı belirtildi. 

Mevcut güvenlik durumunun analizi için çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, en kısa zamanda konsolosluk işlemlerinin yeniden başlayacağı kaydedildi. 

Uzun süredir siyasi çatışmaların devam ettiği Yemen'de, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Ofis Müdürü Ahmed Avad bin Mübarek'in 17 Ocak'ta kaçırılmasıyla artan gerginlik, Husilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Hadi'nin Sittin Caddesi'ndeki konutuna saldırmasıyla zirveye tırmanmıştı.

Halid Mahfuz Bahhah başkanlığındaki hükümet, "Husi Ensarullah Hareketi'nin yönetime müdahale ettiği ve mutabık olunan anlaşmalara uymadığı" gerekçesiyle önceki gün istifasını Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye sunmuştu. Hadi de bu gelişmenin ardından kısa süre sonra istifa etmiş, Meclis Başkanı Yahya Ali er-Rai Rai ise Hadi'nin istifasını reddederek, meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

 

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