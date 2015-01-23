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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de isyancılar protesto edildi

Şii Husi militanlarıyla çatışmaların şiddetlendiği Yemen'de devlet başkanı ve hükümetin istifası, ülke genelinde protesto edildi.

23 Ocak 2015 17:43


Yemen'de, Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'nin ve hükümetin istifasını sunmasının ardından ülke genelinde Şii Husi militanlarına karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Başkent Sanaa ve Tais ile Hudeyda vilayetlerindeki protestolara çok sayıda kişinin katıldığı bildiriliyor. Barışçıl geçtiği bildirilen gösterilerde, Şii isyancıların 'darbe' yaptığı öne sürüldü.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de istifaların ardından Husi militanlarına şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı. Steinmeier'in sözcüsünün yaptığı açıklamada, Yemen'deki durumun istifalarla birlikte daha tehlikeli bir hal aldığı kaydedildi.

Sözcü, son haftalarda şiddet kullanarak siyasi taleplerini gerçekleştirmeye çalışan herkesin de bu durumda payı olduğunu ifade etti. Açıklamada ayrıca isyancılardan, alıkoydukları Devlet Başkanı danışmanlarından Ahmed bin Mübarek'i derhal serbest bırakmaları da talep edildi.

Şii Husi militanları aylardır süren ayaklanmalarda, başkentteki hükümet binalarını işgal etmeye başlamışlardı. Perşembe günü de devlet başkanı ve hükümet istifasını sunmuştu. Saba haber ajansı, parlamentonun cuma günü içinde yeni devlet başkanı için görüşmelerde bulunacağını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HusiYemenDevlet Başkanı Abdrabbuh Mansur HadiSanaaTaisHudeydaDışişleri Bakanı Frank Walter SteinmeierDevlet BaşkanıAhmedMübarekDeutsche Welle Türkçe DWdpaGA/HT

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