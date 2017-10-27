ABD yapımı 'Florida Projesi' Antalya'da ödül peşinde

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde yarışma filmlerinin gösterimi, \'Florida Projesi\' ile devam etti.

\'Örümcek Adam\', \'Çin Seddi\' gibi yüksek bütçeli Hollywood filmlerinde oynadığı rollerle ünlenen Willem Dafoe\'nun başrol oyuncusu olduğu Florida Projesi\'nin yönetmeni Sean Baker ve filmin oyuncuları Bria Vinaite ile Mela Murder, AKM Perge Salonu\'ndaki gösterimin ardından izleyiciyle buluştu. Yönetmen Baker, filmin bir tarafta Disneyland\'ın, diğer tarafta evsizlerin yaşadığı bölgenin büyük bir ikilemi yansıttığını kaydetti. Baker, seks işçileri ve evsizler gibi kesimlerle çalışmasıyla ilgili soruya, \"Özellikle ABD sineması ve televizyonda bu insanların yer almadığını görüyorum. O yüzden öncelik veriyorum. Evsizlik konusunda da genelde sessiz kalınıyor. Bu nedenle araçlarında, motellerde yaşayanları göstermek istedik. Film ile evsizlik konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz\" dedi.

BİR OYUNCUYU INSTAGRAM\'DAN BULDU

Filmde Dafoe gibi ünlü oyuncuların yanında, çocuk oyuncular ve amatör oyuncular rol aldı. Filmdeki çocukların, filmin çekildiği bölgeden seçildiğini anlatan Baker, filmin önemli karakterlerinden Halley\'i canlandıran Bria Vinaite\'yi ise Instagram sayfasını görüp seçtiğini anlattı. Sosyal medya hesabında 50 bin takipçisi olan Vinaite ise “Çok sayıda videom var. Onları izledikten sonra teklif geldi. Çok mutlu oldum\" dedi.

Yönetmen önceki filmi Tangerine\'i \'iPhone\' ile çektiğini belirten Baker, 35 mm\'e geri dönüşüyle ilgili düşüncelerini de paylaştı. Tangerine, \"Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, 35 mm\'de yeri doldurulamayan bir estetik söz konusu. 35 mm\'deki organik kaliteyi hiçbir şekilde yakalayamıyorsunuz. Estetik açıdan 35 mm önemli. 35 mm\'in kaybolmaya başlamasına da üzülüyorum\" dedi. Baker, iPhone ile film çekerek bütçe olmadan film çekilebileceğini gösterdiğinin kaydetti.



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