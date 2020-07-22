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Dünya

ABD Vuhan'daki konsolosluğunu kapatma kararı aldı

22 Temmuz 2020 23:38

ABD yönetimi, Çin'in Vuhan kentindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığı belirtildi.

Associated Press'in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden bir kaynak, Çin'in Houston'daki başkonsolosluğunun kapatılmasına karşılık vermesini önleme amacıyla ABD'nin Vuhan'daki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını söyledi.

ABD'nin Vuhan'daki konsolosluğunun faaliyeti koronavirüs salgını sebebiyle ocak ayında askıya alınmıştı. Konsolosluğun büyük ihtimalle artık açılmayacağı ifade edildi.

Daha önce Çin'in, Houston'daki başkonsolosluğunun kapatılmasına misilleme olarak ABD'nin Vuhan'daki konsolosluğunu kapatmayı değerlendiği bildirilmişti.

TIKLAYIN - ABD, Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğu 72 saat içinde kapatmasını istedi

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