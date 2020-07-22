ABD, Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğu 72 saat içinde kapatmasını istedi

ABD'nin Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğu 72 saat içinde kapatmasını istediği öğrenildi.
Reuters'ın son dakika haberine göre, Global Times Genel Yayın Yönetmeni, ABD'nin Çin'den Houston kentinde bulunan Başkonsolosluğu 72 saat içinde kapatmasını istediğini aktardı.
Reuters'a konuşan kaynaklar Çin'in Başkonsolosluğu kapatacağını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı da ABD tarafının 21 Temmuz'da Başkonsolosluğu kapatmaları konusunda bilgi verdiğini, Pekin'in bu adımı kınadığını açıkladı.
"Belgeler yakıldı" iddiası
Houston bölge itfaiyecileri daha önce Başkonsolosluk içindeki belgelerin yakıldığını iddia etmişti. Çin, iddialara karşı konsolosluğun 'normal bir şekilde çalıştığı' yanıtını verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Çin'den Başkonsolosluğu kapatmasını isteme nedeninin ABD'nin fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak olduğunu söyledi.
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