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Dünya

"ABD vize kontrolünde telefon rehberine de bakacak"

Donald Trump, 7 Müslüman ülkenin ABD'ye girişine vize kısıtlaması getirmişti

30 Ocak 2017 13:54

ABD basınında Beyaz Saray'ın vize koşulunu; internet sayfaları ziyaret geçmişinden, telefon rehberi kontrolüne kadar genişletmeyi tartıştığı konuşuluyor.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana birçok tartışmalı karara imza attı. Bu kararların en çok tepki çekenlerinden biri ise yedi Müslüman ülkenin, ABD'ye girişine vize kısıtlaması getirmesi oldu.

Beyaz Saray yönetiminin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen'e yönelik vize aksiyonu 16 eyaletin başsavcısı tarafından yasa dışı ilan edilip kınanırken ABD'ye giriş kurallarında daha katı kuralların gelebileceği konuşuluyor. Üstelik bu kuralların tüm ülkelere uygulanması söz konusu.

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"Telefon rehberini paylaşmayan vize alamayacak"

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray'da ABD'ye yasal olarak giriş yapan ziyaretçilerden kişisel bilgi paylaşımı istenmesi tartışılıyor. Bu bilgiler, internet sayfaları ziyaret geçmişi, sosyal medya kullanımları ve cep telefonu rehberlerindeki kişi listelerini kapsayacak.

Aynı habere göre Beyaz Saray bu bilgileri paylaşmayı reddeden kullanıcıların vize talebini reddedecek.

"Henüz kesin değil"

Tartışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken San Bernardino için sosyal medya üzerinden cihad ilan edilmesinin fikrin çıkış noktası olduğu söyleniyor.

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