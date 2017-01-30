T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kahve devi ve Airbnb'den Trump'a tepki; 10 bin mülteci istihdam edilecek

"Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz"

30 Ocak 2017 13:28

ABD'li kahve devi Starbucks, Başkan Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararının ardından faaliyet gösterdikleri 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray önünde Trump karşıtı protesto: Burası bizim evimiz!

Starbucks CEO'su Howard Schultz, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Amerikan Rüyası'nın vaad ettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkati çekti.

Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktaran Schultz, "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Schultz, şirketin Meksika'da yatırım yapmaya devam edeceğini de belirtti.

 

Airbnb'den de destek

 

Evini kiralayanlar ile gezginleri internette buluşturan AirBnb platformunun CEO'su Brian Chesky de ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışma yaratan 'ülkeye giriş yasağı' kararına karşı, şirketinin yasaktan etkilenenlere ücretsiz kalacak yer sağlayacağını açıkladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Chesky, "3 milyondan fazla evimiz var. Yasaktan etkilenenlere kesinlikle yer bulabiliriz" dedi. Şirket CEO'su, olaydan etkilenen ve kalacak yeri olmayan herkese kendisine şahsen e-posta gönderme çağrısı yaptı.

Şirketin ayrıca afetlerden etkilenen şehirlere yardım kapsamında hazırda tuttuğu kalacak yer imkânları bulunuyor. İtalya depreminde ve Şili'deki yangında bu evler afetzedelere açılmıştı. Chesky, gerekirse bu evlerin de seyahat yasağından etkilenenlere açılabileceğini belirtti.

AirBnb'nin dışında; Netflix ve Twitter şirketleri de ABD'nin göçmenler tarafından kurulduğuna dikkat çekerek, nereden gelirlerse gelsinler göçmenlerin yanındayız mesajı verdi.

ETİKETLER

ABDStarbucksDonald Trumpmültecigöçmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24