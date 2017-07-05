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Dünya

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin füzelerine tatbikatla yanıt

Güney Kore: Tatbikat acil bir durumda düşmanın liderlerini hedef alabileceğimizi gösterdi

05 Temmuz 2017 15:23

Kuzey Kore’nin ilk defa ABD’yi vurabilecek kıtalararası balistik füzeyi başarıyla denediğini açıklamasının ardından, ABD ve Güney Kore yeni bir askeri tatbikat düzenleyerek yeni füze savunma sistemini denediklerini duyurdu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tatbikat acil bir durumda düşmanın liderlerini hedef alabileceğimizi gösterdi” denildi. Tatbikat, iki ülkenin Kuzey Kore’ye karşı güç gösterisi olarak nitelendi. 

İngiliz Guardian gazetesine göre, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong, ABD’nin 4 Temmuz’da kutladığı Bağımsızlık Günü’ne atıfta bulunarak, füze denemesini ‘Amerikan p.çlerine’ bir hediye olarak tanımladı.

Füze denemesini bizzat izleyen Kim’in füzenin ‘yakışıklı bir erkek’ gibi göründüğünü söylediği de aktarıldı.

 

BM Güvenlik Konseyi bugün toplanacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesiyle ilgili olarak dünya çapında bir karşı tepkinin gerekli olduğunu söylemişti. BM Güvenlik Konseyi de bugün ABD'nin çağrısıyla acil olarak toplanacak.

Rusya ve Çin ise dün, Kuzey Kore krizi konusunda ortak hareket edeceklerini açıklamış, ABD ve Güney Kore’ye bölgede tansiyonu arttıran askeri tatbikatlara son verme çağrısı yapmıştı.

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