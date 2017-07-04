Rusya ve Çin: Hem Kuzey Kore hem de ABD geri adım atmalı

Rusya ve Çin, Kuzey Kore’nin nükleer programı nedeniyle Pasifik’te artan tansiyonu düşürmek amacıyla birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer programını durdurması, aynı zamanda ABD ile Güney Kore’nin bölgedeki kapsamlı askeri tatbikatlara da son vermesi gerektiği belirtildi. Moskova ve Pekin’in Kuzey Kore konusunda ortak tutum alacağı kaydedilen açıklamada, ABD’nin Güney Kore’ye THAAD füzesavar sistemleri konuşlandırmaktan derhal vazgeçmesi talebi de yer aldı.

Açıklama Rusya ve Çin Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Şi Cinping’in Kremlin’de yaptığı görüşme sonrasında yayımlandı.