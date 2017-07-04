T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya ve Çin: Hem Kuzey Kore hem de ABD geri adım atmalı

Rusya ve Çin liderleri Kremlin’de görüştü

04 Temmuz 2017 20:31

Rusya ve Çin, Kuzey Kore’nin nükleer programı nedeniyle Pasifik’te artan tansiyonu düşürmek amacıyla birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer programını durdurması, aynı zamanda ABD ile Güney Kore’nin bölgedeki kapsamlı askeri tatbikatlara da son vermesi gerektiği belirtildi. Moskova ve Pekin’in Kuzey Kore konusunda ortak tutum alacağı kaydedilen açıklamada, ABD’nin Güney Kore’ye THAAD füzesavar sistemleri konuşlandırmaktan derhal vazgeçmesi talebi de yer aldı.  

Açıklama Rusya ve Çin Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Şi Cinping’in Kremlin’de yaptığı görüşme sonrasında yayımlandı. 

ETİKETLER

Vladimir PutinŞi CinpingRusyaÇinKuzey KoreABDGüney Kore

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24