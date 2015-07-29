ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye ve ABD'nin detaylarını tartıştığı 'Uçuşa yasak bölge' ve 'IŞİD'den temizlenmiş bölge' projeleri tartışıldı. İddiaya göre, uzmanların açıklamalarında "ABD, Türkiye'yi YPG'ye değişmez" görüşü hakim.

Turkish Heritage Organization (THO) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen panelde, Türkiye ve ABD'nin detaylarını tartıştığı "Uçuşa yasak bölge" ve "DAEŞ'ten temizlenmiş bir bölge" projeleri masaya yatırıldı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, RAND Kurumu adlı düşünce kuruluşunun Avrupa Güvenliği Masası Şefi Stephen Larrabee'nin operatörlüğünü yaptığı panele, Washington Enstitü uzmanlarından Soner Cagaptay, Ulusal Stratejik Çalışmalar'dan Denise Natali ve THO Başkan Yardımcısı Ali Çınar konuşmacı olarak katıldı.

Cagaptay, Türkiye'nin, Suriye sınır hattında faaliyet gösteren terör örgütü IŞİD'e karşı yaptığı operasyonlardan sonra, tekrar gündeme gelen "Uçuşa yasak bölge" tartışmasına değindi.

'Rakka'ya giden yolu da kesecek'

ABD'li yetkililerin Türkiye'nin daha önce değerlendirdiği "Uçuşa yasak bölge" planının, ABD tarafından "IŞİD'den temizlenmiş bir bölge" olarak adlandırdığını ve bu planın Türkiye'nin önerdiği projeyle tamamen aynı olmamasının yanında birçok benzerliği olduğunu dile getiren Cagaptay, "Bu proje iki amaca hizmet etmiş olacak. Öncelikle IŞİD'i bölgeden uzaklaştırmış olmakla birlikte aynı zamanda Rakka'ya giden yolu da kesmiş olacak. Ayrıca, yabancı savaşçıların da geçişi engellenmiş olacak. ikinci olarak da muhalifler bu bölgede yapılanmış olacak" dedi.

'ABD, Türkiye'yi YPG'ye değişmez'

Natali de, ABD'nin, Türkiye'nin terör örgütü PKK konusundaki hassasiyetini çok iyi hesaplayamadığını anlatarak, "2-3 yıldır Türkiye ve ABD arasında heyecanlı bir diplomatik trafik gerçekleşmiş olmasına rağmen, ABD, önemli bir bölgesel güç ve NATO üyesi olan Türkiye'yi YPG'ye değişmez" değerlendirmesinde bulundu.

Natali, "Uçuşa yasak bölge" ve "IŞİD'den temizlenmiş bir bölge" tartışmalarının aynı plana işaret etmediğini belirtirken, "Bu tartışma, ABD ve Türkiye'nin önceliklerini ön plana çıkartıyor. Türkiye, PKK ve Beşşar Esad'ı önceliği olarak görürken, ABD yönetimi ise IŞİD'i öncelik olarak görüyor. Bu bağlamda, bu iki proje, farklı önceliklerin göstergesidir" diye konuştu.

THO Başkan Yardımcısı Ali Çınar ise son günlerde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarından sonra öne sürülen "çözüm sürecinin bittiği" bağlamındaki tartışmalara ilişkin, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldığına dikkati çekerek, "Bu mesele daha önceki siyasal iktidarlarda mevzu haline dahi gelmedi, Erdoğan'a kadar Türkiye muhalefeti bu konuda ortaya çok da yapıcı planlar sunmadı" dedi.