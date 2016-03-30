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Politika

"ABD, Türkiye'yi 'Anayasanıza uyun' diye uyardı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin kulis...

30 Mart 2016 10:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretine altyapı hazırlamak için ABD’ye erken giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, hem ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’den hem de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice’dan “Anayasaya uyun” uyarısı aldığı iddia edildi. Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın da Erdoğan’a bu mesajı tekrarlaması bekleniyor.

Çavuşoğlu önceki gün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin yanı sıra Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ile de bir araya geldi. İki bakanın ortak açıklamasında yine soru alınmadı. Ancak bu görüşmeye dair ABD Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada “Ayrıca Kerry, özgür medya ve bağımsız yargı süreci dahil Türkiye’deki güçlü demokratik kurumların korunmasına verdiğimiz önemi vurguladı” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu’nun Rice ile görüşmesinin ardından da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, “Son olarak, Rice, Türk Hükümeti’nden Türkiye’nin anayasasında güvence altına alınan evrensel demokratik değerlere uymasını istedi” dedi.

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