ABD, Türkiye'nin IŞİD'i vurmasını 'mükemmel' buldu

ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Steve Warren, Türkiye'nin IŞİD’in Suriye ve Irak'taki sığınaklarını ve mevzilerini vurduğu top ve tank atışlarının çok etkili olduğunu, Türkiye ile koordinasyonu artırmak için çalıştıklarını bildirdi. Warren, "Mükemmeldi. Olması gerektiği gibi oldu" ifadesini kullandı.

Steve Warren, Türkiye'nin vurduğu bölgeler arasında 'Membic cebi'nin de olduğunu belirtti. Menbic, Sultanahmet saldırganı Nabil Fadlı'nın ailesinin memleketi olarak biliniyor. Fadlı, IŞİD'in Menbic'i ele geçirmesinden sonra bu örgütün saflarına geçen ilk militanlardan biriydi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün yaptığı açıklamada, Sultanahmet saldırısı sonrası "48 saat içinde Suriye ve Irak'ta 500 DAEŞ mevziine operasyon düzenlendiğini ve 200 DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Albay Warren, Bağdat'tan telekonferans yoluyla bağlantı yaparak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Warren, Türkiye'nin top ve tank atışları sonucu 200'e yakın IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiğinin hatırlatılarak, bunun IŞİD karşıtı operasyonları destekleyip desteklemediğinin sorulması üzerine, "Türkiye'nin Menbic cebinde çok etkili top atışları yaptığını gördük. Bu bölgede yaptıkları topçu ateşiyle ilgili koordinasyonumuzu sağlamlaştırmak için Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Warren, bu atışların IŞİD karşıtı koalisyonun şemsiyesi altında yapıldığını belirterek, "Ama yine de koordinasyon üzerinde çalışmamız gerek" diye konuştu. "Nasıl bir koordinasyon" sorusu üzerine ise Warren, "Tam olarak nereyi vuracaklarını vurmadan önce bilmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin bir ihtiyacı karşıladığını" dile getiren Warren, bölgede havanın bozuk olması nedeniyle hava desteği sağlama konusunda sorun yaşadıklarını, Türkiye'nin top atışlarıyla bu noktada devreye girdiğini söyledi.

“Mükemmeldi”

Warren, "Mükemmeldi. Olması gerektiği gibi oldu" ifadesini kullandı.

Albay Warren ayrıca, Suriye'de IŞİD ile mücadelede "Menbic cebi" olarak adlandırılan bölgenin şu anda büyük sorun oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Bölgenin doğusunda Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırılan grupların, batısında ise ABD'nin eğit-donat programında eğitilen gruplar tarafından desteklenen dost güçlerin bulunduğunu ve çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Warren, "Bu güçler bizimle temas halinde. Bize olağanüstü hedef bilgisi iletiyorlar ve biz de bunu çok iyi etki elde edilecek şekilde geliştiriyoruz. Şu anda devam eden savaş oldukça zorlu. Gördüğüm görüntüler Birinci Dünya Savaşı'ndaki durum gibi. Siper hatları, sığınaklar, setler ve şu anda oldukça statik bir savaş devam ediyor. Yer yer dehşet gaddarlıkta taktikler uygulanıyor" dedi.

Warren, IŞİD'e karşı şu anda ABD tarafından eğitilen yaklaşık 150 savaşçı bulunduğu bilgisini de verdi.

Mendic cebi



Türkiye'nin vurduğu Menbic, Sultanahmet saldırganı Nabil Fadlı'nın ailesinin memleketi olarak biliniyor. Fadlı, IŞİD'in Menbic'i ele geçirmesinden sonra bu örgütün saflarına geçen ilk militanlardan biriydi.

İngiliz Times gazetesi, sekiz yaşına kadar Suudi Arabistan'da yaşayan Fadlı'nın, daha sonra ailesiyle birlikte başkent Şam'a gittiğini belirtmişti. Ardından da ailenin memleketi olan, Türkiye'ye sekiz kilometre mesafedeki Halep'in Menbic kasabasında yaşamaya başladığı ifade edilmişti.

Haberde, Fadlı'nın IŞİD'in Menbic'i ele geçirmesinden sonra IŞİD saflarına geçen ilk militanlardan biri olduğu vurgulanmıştı.

Önemi



Menbic veya Münbiç adıyla bilinen kasaba, kuzeyde Türkiye sınırına ve doğuda Fırat kıyısına 30’ar kilometre mesafede bulunuyor ve bu açıdan Ankara açısından kritik öneme sahip.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak değerlendirilen PYD’nin Fırat’ın batısına geçmesini “kırmızı çizgi” ilan eden Ankara, bir yandan da Türkiye sınırındaki bölgeden IŞİD’i kovmaya çalışıyor.

Menbic çevresindeki stratejik bölge “Menbic cebi” veya “Menbic boşluğu” olarak da biliniyor. Türkiye’nin son olarak vurduğu bu bölge, IŞİD’in kaçakçılık merkezlerinden…