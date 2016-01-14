Davutoğlu'nun bahsettiği '200 DEAŞ mensubu'na nerede operasyon düzenlendi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sultanahmet saldırısı sonrası "48 saat içinde Suriye ve Irak'ta 500 DAEŞ mevziine operasyon düzenlenen saldırılarda etkisiz hale getirildiğini belirttiği 200 DAEŞ mensubu"nun büyük bir bölümünün Ankara ile Bağdat arasında krize neden olan Başika kampı yakınlarında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hürriyet'in askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, geçen salı ve çarşamba günleri IŞİD’in Başika kampına yönelik yoğun saldırılarda bulundu. İnsansız hava araçları (İHA) Başika’ya yapılan saldırıların hangi mevzilerden gerçekleştiğini tespit etti. Bu mevzilerin koordinasyonları anında Başika’daki Türk birliğine iletildi. Başika’daki M 60 tankları, 40 kilometre menzile sahip 'Fırtına' obüsleri ve ağır makineli silahlarla IŞİD hedefleri yoğun ateşe tutuldu. Bu taarruz sonucu İHA’larla yaklaşık 140 kadar IŞİD militanının öldürüldüğü belirlendi. Türk askerinden şehit düşen veya yaralanan olmadı.

Suriye’de Halep’in kuzeyinde bulunan IŞİD mevzileri de sınırdaki Türk topçu birliklerinin hedefi oldu. Azez’in doğusunda Türkmenlerin belli aralıklarla sürdürdüğü taarruzların hedefi olan IŞİD, Türkiye’ye havan toplarıyla saldırdı. Menzili yetersiz olan IŞİD’in havan topları yerleşim merkezlerine ulaşamadı. IŞİD’in bu saldırısına Türk topçu birliği yine Fırtına topları ve tankçı atışlarıyla karşılık verdi. Yerel istihbarat kaynakları ve İHA’ların tespiti sonucu burada da aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 60 kadar IŞİD militanının etkisiz hale getirildiği anlaşıldı. Başika ve Halep’in kuzeyine dün topçu atışlarının devam ettiği öğrenildi. IŞİD’e verilen zayiatla ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.