ABD: Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesi yetersiz, daha fazlasını yapmalı

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü'nü IŞİD karşıtı koalisyona açarak önemli bir adım attığını söylese de "Daha fazlasını bekliyoruz" mesajını verdi.

Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen Carter, "Ankara daha fazlası yapılması gerektiğini dile getiriyor. Oldukça gecikmiş bir yaklaşım çünkü koalisyon bir yıldır mücadele veriyor. Ancak yine de ciddi bir çaba sarfediyorlar. Fakat bu yeterli değil. Daha fazlasını görmeliyiz" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İncirlik Üssü'nün ABD jetlerine açılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Carter, Türkiye'den IŞİD'e karşı harekatlara aktif olarak da katılmasını istedi.

Carter, "Hava operasyonlarına katılmalılar ve sınır kontrolü konusunda daha fazla çalışmalılar" diye konuştu.

Türkiye-Suriye sınırının denetimi konusunda Türkiye'deki yetkililerle 'aktif biçimde' temas halinde olduklarını da ifade eden Carter, "IŞİD lojistik ve savaşçı geçişleri için bu sınırı kullanıyor" dedi.



IŞİD'e karşı geliştirilen askeri stratejiyi de savunan Carter, stratejinin bir ayağının hava operasyonları, diğer ayağının ise eğit-donat programı olduğunu söyleyerek "IŞİD'i yenligiye uğratma konusunda başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Doğru stratejiyi uyguluyoruz" dedi.



ABD, Ağustos 2014'te başlayan hava operasyonlarının ardından IŞİD'in hızlı ilerleyişinin durdurulduğunu savunuyor.