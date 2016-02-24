ABD: Türkiye ile YPG konusunda aynı fikirde olmayışımız sürecek

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, ülkesinin YPG'ye yönelik tutumunun değişmeyeceğini "Bu konuda Türkiye ile aynı fikirde olmayışımız sürecek" sözleriyle vurguladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Peter Cook, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Suriye’de çatışmaların durdurulması için ABD ve Rusya arasındaki anlaşma hakkında yönelttiği soruları yanıtladı.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’ın anlaşmaya Rusya’nın uyup uymayacağı konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Cook, başından beri Rusya’yı sözleri değil eylemleriyle değerlendirdiklerini ve bunun değişmediğini ifade etti.

Cook, “Bakan Carter, Ruslar’ın anlaşmaya uyup uymadığını bekleyip görecek. Ancak belli miktar şüphe var” dedi.

Şüphenin Rusya’nın daha önce Suriye’de söyledikleri ve yaptıklarından kaynaklandığını ifade eden Cook, Rusya’nın anlaşmaya uyması için burada bir fırsat var. Uyacaklarını umuyoruz” diye konuştu.

"Türkiye ile aynı fikirde olmayışımız sürecek"

Çatışmaların durdurulmasına ilişkin anlaşmanın, IŞİD gibi terör örgütlerine yönelik saldırıları kapsamadığını hatırlatan Cook, IŞİD ile sahada mücadele eden grupları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Cook, “Suriye’de Kürtler özelindeki durumu Türkiye ile uzun uzadıya konuştuk ve IŞİD ile savaşan gruplara olan desteğimizi ifade ettik. Bu bazı Kürt grupları da içeriyor. Terör faaliyetleriyle ilgili endişelerini anlamakla birlikte bu konuda Türkiye ile aynı fikirde olmayışımız sürecek” ifadesini kullandı.