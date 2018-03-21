Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda kent merkezinin kontrol altına alınması sonrası burada bulunan silahların ABD ve Rus malı olduklarını söyledi. Geri çekilmenin olmaması durumunda bu silahların TSK'ya akrşı kullanılmasının planlandığını ifade eden Ergin, "ABD yönetiminin Afrin’deki depoda çıkan Amerikan silahları konusunda Türk hükümetine, ama bir o kadar önemlisi Türk halkına da bir izahat verme yükümlülüğü ve bir özür borcu var" dedi.

Bu silahların YPG’ye IŞİD'e karşı etkili bir şekilde mücadele edilmesi için tahsis edildiğini belirten Ergin, "ABD’nin bu silahların Türkiye’ye karşı kullanılmayacağı, sıkı bir şekilde denetleneceği yolunda Ankara’ya verdiği güvencelerin hepsinin havada kaldığı aşikârdır" diye yazdı.

Sedat Ergin'in, "ABD Türk halkından özür dilemeli" başlığıyla (21 Mart 2018) yayımlanan yazısında öne çıkanlar şöyle:

Ankara Temsilci Yardımcımız Uğur Ergan’ın dünkü haberine göre, antitank güdümlü sistemler, bunların mühimmatı, çoknamlulu tahrip roketleri, doçka uçaksavarlar, havan ve top mermileri depoda bulunan silahların yalnızca bir bölümü.



Hepsi üst üste dizilmiş büyük kasalarda duruyor.



"Yerin altında 150 metre uzunluğunda, büyük ebatlarda 12 odalı dev bir cephanelikten söz ediyoruz. Ergan, deponun içeriye bir TIR’ın girip yükünü rahatlıkla boşaltabileceği şekilde tasarlandığını yazıyor. Burada neredeyse bir büyük orduya yetecek kadar silah var.



YPG’nin yaklaşık altı yıl süren bir kanton yönetimi döneminde bu kadar muazzam bir silah deposu inşa edebilmiş ve bir bu kadar önemlisi içini doldurabilmiş olması, örgütün bu süreyi nasıl bir hazırlık içinde geçirdiğini göstermesi bakımından da göz açıcı niteliktedir.



Silahların menşeine bakıldığında önemli bir bölümünün ABD ve Rus malı olduğu ortaya çıkıyor. Ancak basında çıkan haberlerde, Bazı Balkan ülkeleri ve bu arada İran menşeli silahların da bulunduğu fotoğraflarla gösteriliyor."



"Depodaki Amerikan silahlarının önemli bir bölümünün, YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) DEAŞ’la mücadele etmesi için verilen silahlardan olduğu hususunda tereddüt yoktur. DEAŞ için verilen bu silahlar Suriye coğrafyasında yaptığı yolculukta, Fırat’ın batısına geçerek Türkiye sınırlarının hemen bitişiğindeki Afrin’de yerin altına depolanmıştır.



Kime karşı kullanılmak üzere?



Kandil’deki PKK kadroları yaptıkları değerlendirmede, Afrin’i terk etme kararı almayıp daha önceden açıkladıkları şekilde şehir savaşı seçeneğine yönelseydi, bu silahlar Afrin şehir merkezine girecek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı kullanılacaktı."



"Neresinden bakarsanız bakın, bir müttefiklik ilişkisinin taşıyabileceği bir durum değil bu. Silahlar görünüşte DEAŞ’a karşı etkili bir şekilde mücadele edilmesi için tahsis edilmiştir YPG’ye. ABD’nin bu silahların Türkiye’ye karşı kullanılmayacağı, sıkı bir şekilde denetleneceği yolunda Ankara’ya verdiği güvencelerin hepsinin havada kaldığı aşikârdır.

Geçen üç gün içinde basını kaplayan bu haberler karşısında ABD’li yetkililerden şu ana kadar tek bir ses çıkmamıştır. ABD yönetiminin Afrin’deki depoda çıkan Amerikan silahları konusunda Türk hükümetine, ama bir o kadar önemlisi Türk halkına da bir izahat verme yükümlülüğü ve bir özür borcu var.



Tabii Türkiye ile olan ilişkilerine bir değer veriyorlarsa..."