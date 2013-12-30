ABD, tüm dizüstü bilgisayarları izliyor mu?

Milyonlarca Gmail ve Yahoo hesaplarına girerek kullanıcıların verilerini izlediği ortaya çıkan ABD Ulusal Güvenlik Dairesi NSA hakkında çok çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Alman Der Spiegel dergisi, NSA'nın piyasaya sürülen milyonlarca dizüstü bilgisayara casus yazılım yüklediğini yazdı.

Der Spiegel'de yer alan habere göre NSA'nın uzman hacker'larından oluşan timi FBI ve CIA ile işbirliğine giderek globalde pek çok bilgisayar parekandecisine gönderilen laptoplara el koydu.

Bu cihazlara son kullanıcıya ulaşmadan evvel müdahale eden NSA, hepsinin içine kendi geliştirdiği casus yazılımı ekledi.

Del Spiegel'in haberinde geçen belgelere göre hacker timi özellikle online satılan dizüstü bilgisayar nakliyatlarına müdahale etti ve ardından bu bilgisayarları özel bir ortama getirterek casus yazılımlarını yükledi.

NSA'nın bilgisayarlara ne tip casus yazılım yüklediği henüz bilinmezken, NSA'nın casus yazılım yüklediği dizüstü bilgisayarların üreticileri arasında Samsung, Huawei, Maxtor ve Dell gibi dünyanın önde gelen teknoloji devleri de yer alıyor.

Tek tek açıkları taradılar

Del Spiegel, NSA'nın bilgisayarlara casus yazılım yüklemekle kalmayıp özellikle yaygın olarak kullanılan Windows işletim sisteminin açıklarını tespit ettiği ve bu açıklar için özel olarak zararlı yazılım geliştirdiğine de dikkat çekti.