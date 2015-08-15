ABD temsilcisi: PKK bizim için terör örgütü ama YPG değil; güvenli bölge faydasız bir tartışma

Resmi temaslar yapmak üzere Türkiye’ye gelen ABD Başkanlık Temsilcisi Yardımcısı Brett McGurk, "PKK bizim için bir terör örgütü. PYD ise bizim hukukumuzda farklı bir statüye sahip" dedi. "PYD ve YPG Suriye’de DAEŞ’e karşı çok etkili oldular" diyen McGurk, "Biz hava operasyonlarıyla DAEŞ’i bu bölgede zayıflatarak onlara yardım ediyoruz… Bizim Suriye Kürtleriyle işimiz, onların DAEŞ’le savaşı sürdüğü sürece devam edecek" ifadelerini kullandı.

McGurk, "Bence ‘Güvenli Bölge’ kelimesi bizi ‘Uçuşa Yasak Bölge’ tartışmasına geri götürüyor ve dediğim gibi bunun çok faydalı bir tartışma olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

ABD'li temsilci, Türkiye ile IŞİD’e karşı çok yakında ortak harekâtlar başlatılacağını açıkladı. "Şu anda gerekli düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz ve bu askerler arasında yürüyor" diyen McGurk, "Tek mesele her şeyi entegre etmek. Ki operasyon başladığı zaman etkili olsun. Ve başladıktan sonra devam etsin" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Verda Özer'in konuşan (15 Ağustos 2015) McGurk'un açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

‘PKK IŞİD’e karşı anlaşmanın parçası değil’

PKK, IŞİD’e karşı anlaşmamızın bir parçası ya da meselesi değildi. Ancak PKK Türk dostlarımız, ortaklarımız için çok ciddi bir tehdit.

‘PKK terör örgütü, PYD değil’

PKK bir terör örgütü… PYD ise bizim hukukumuzda farklı bir statüye sahip. PYD ve YPG Suriye’de DAEŞ’e karşı çok etkili oldular. Biz hava operasyonlarıyla DAEŞ’i bu bölgede zayıflatarak onlara yardım ediyoruz… Bizim Suriye Kürtleriyle işimiz, onların DAEŞ’le savaşı sürdüğü sürece devam edecek.

‘Türkiye ile ortak operasyonlar başlayacak’

(IŞİD’e karşı) Ortak harekâtlar çok yakında başlayacak. Şu anda gerekli düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz ve bu askerler arasında yürüyor. Tek mesele her şeyi entegre etmek. Ki operasyon başladığı zaman etkili olsun. Ve başladıktan sonra devam etsin.”

Artık Türkiye ile gerçekleştirmeye çalışacağımız bir dizi prensip üzerine vardığımız bir anlaşmamız var. Bunun birinci adımı, şu anda ilerleyen hava harekatı. İkinci aşaması DAEŞ’i Suriye’de Azez ve Cerablus arasındaki stratejik bölgeden temizlemek. Burası DAEŞ için başlıca merkez. Buraya örgüt bir yıldır takviye yapıyor. Onları buradan temizlememiz gerekiyor

‘Uçuşa yasak bölge anlamlı bir tartışma değil’

Bence ‘Güvenli Bölge’ kelimesi bizi ‘Uçuşa Yasak Bölge’ tartışmasına geri götürüyor ve dediğim gibi bunun çok faydalı bir tartışma olduğunu düşünmüyoruz. Nasıl adlandırdığınız önemli değil. Amaç DAEŞ’i bu kritik bölgeden çıkarmak, nasıl Suriye’de ve Irak’ta da DAEŞ’i kritik bölgelerden ve kentlerden çıkarmak için başka gruplarla birlikte çalıştıysak. Hedef bu. Eğer buna “IŞİD’den arındırılmış bölge” demek isterseniz, sorun yok. IŞİD’i bu kritik bölgede yeneceğiz ve geri dönüşler için uygun koşulları oluşturmak istiyoruz.

Biz Ahrar’uş Şam’la birçok sebepten dolayı çalışmıyoruz. Türkiye ile sadece karşılıklı anlaştığımız gruplarla birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık. Ve birçok grup var. Bu, Türkiye ile şu anda görüştüğümüz konulardan bir tanesi.

‘IŞİD'le mücadele üç yıl alabilir’

Geçtiğimiz yaz üç yıllık bir harekat planı çıkarmıştık. Örgütü geriletmenin üç yıl alacağını düşünüyoruz. Ama DAEŞ’i yendikten ve Rakka, Musul, Ramadi gibi yerlerden çıkardıktan sonra bile, hücresel bir terör örgütü olarak kalacağını aklınızda tutun.

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