ABD: Suriye'nin Türk jetini uyarı yapmadan düşürmesi alçaklıktır

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesini “Alçakça” olarak niteledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nuland, günlük basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, “Uçağın Türkiye'ye ait olduğunu düşürdükten sonra öğrendikleri” yönündeki açıklamasına dair görüşünün sorulması üzerine, bu konuda daha fazla yorum yapmayacağını belirterek, “O zaman söylediğimizi tekrar edeceğim; uçağı hiçbir uyarı yapmadan düşürdüler ve bu alçakça” dedi.