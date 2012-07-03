ABD: Her türlü sızdırmayı kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nuland, Wall Street Journal'ın haberiyle ilgili, ''Müttefikimiz Türkiye'yi ne kadar güçlü biçimde desteklediğimizi biliyorsunuz ve biz her türlü sızdırmayı kınıyoruz'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, Suriye tarafından düşürülen Türk savaş uçağıyla ilgili haberine yönelik olarak, ''Müttefikimiz Türkiye'yi ne kadar güçlü biçimde desteklediğimizi biliyorsunuz ve biz her türlü sızdırmayı kınıyoruz'' dedi.

Nuland, günlük basın toplantısında WSJ gazetesinde çıkan, ''Türk savaş uçağının Suriye hava sahasında düşürüldüğüne'' yönelik habere dair soruyu da yanıtladı.

Bir gazetecinin ''Hafta sonu, Türk jetinin Suriye hava sahasında düşürüldüğüne yönelik Pentagon'dan bir sızdırma oldu, görüşünüz nedir?'' sorusu üzerine Nuland, ''Müttefikimiz Türkiye'yi ne kadar güçlü biçimde desteklediğimizi biliyorsunuz ve biz her türlü sızdırmayı kınıyoruz'' dedi.