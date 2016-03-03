ABD, Suriye’deki savaş suçları için mahkeme kuruyor

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Suriye'de rejim ve müttefikleri ile çatışmanın diğer tarafları ile ilgili işledikleri savaş suçları için yargılama yapacak mahkeme kurulmasını talep eden kararı kabul etti.

Radikal'de yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde oylanan H.Con.Res.121 sayılı karar tasarısı, komite tarafından kabul edildi. Cumhuriyetçi Parti'nin New Jersey milletvekili Christopher Smith tarafından hazırlanan tasarı, özellikle Esad rejimi başta olmak üzere rejimin müttefikleri ve çatışmanın diğer taraflarınca işlenen suçlar için bir savaş suçları mahkemesi kurulması talebini kapsıyor. Tasarıda bu suçların "savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla" aynı olduğu belirtilerek, uluslararası yasaların ihlalini oluşturduğu ve Temsilciler Meclisi'nin bunları şiddetle kınadığı ifade ediliyor.

Suriye'de rejim ve müttefiklerinin sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarının son bulması için ABD yönetimi ve ortaklarına gayret sarf etmeleri çağrısında bulunan tasarı, ayrıca Obama yönetiminin ihtiyaç sahiplerine yardımların sürekli ve adil bir biçimde erişmesini güvence altına almasını istiyor.

Tasarı, Suriye'de devam eden insan hakları ihlallerinin belgelenmesi çabalarını ve bu suçlara ilişkin gelecekteki davalarda kullanılabilecek delillerin toplanmasına öncelik verilmesi konusunu içeriyor.

Suriye için bir savaş suçları mahkemesinin kurulmasını talebini de içeren tasarıda, "Tasarı, ABD Başkanı'ndan (Barack Obama), ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'ni ( Samantha Power ) bir Suriye savaş suçları mahkemesi kurulmasını gündeme getirmek ve desteklemek için ABD'nin etkisi ve gücünü kullanmakla görevlendirmesini ister" ifadesine yer veriliyor.

Ayrıca tasarıda, diğer ülkelere de seslenilerek Suriye insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırımla suçlanan kişilerin yakalanarak mahkemeye teslim edilmesi çağrısında bulunuluyor.

IŞİD için 'soykırım' tanımlaması

Öte yandan komitede Cumhuriyetçi Parti Nebraska milletvekili Jeff Fortenberry tarafından hazırlanan Ortadoğu'da azınlıklara DAEŞ'in yaptığı saldırıların 'soykırım' olarak nitelendirilmesini isteyen karar da kabul edildi. H.Con.Res. 75 sayılı karar tasarısında Hristiyanların yanı sıra Yezidi, Türkmen, Kürt gibi diğer dini ve etnik kökenlilere yönelik IŞİD'in saldırılarının "savaş suçu", "insanlığa karşı işlenen suç" ve "soykırım" olarak tanımlanması isteniyor.