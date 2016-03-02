"Suriye ordusu, Rus pilotu öldüren Türk savaşçılardan birini yakaladı"

Fars Haber Ajansı, Suriye ordusunun Rus uçağının pilotunu öldüren bir Türk'ü ele geçirdiğini iddia etti.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Türk jetlerince düşürülen Rus savaş uçağının pilotu Yarbay Oleg Peşkov'u öldürdüğü öne sürülen Türk savaşçılardan birinin, Suriye ordusu tarafından ele geçirildiğini iddia etti.

Haberde yakalanan kişinin kimliği, nasıl ve nerede yakalandığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, 24 Kasım 2015'te, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya Ordusu'na ait Su- 24 tipi bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıklamıştı. Rusya Devlet Başakanı Vladimir Putin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Teröristlerin suç ortakları tarafından sırtımızdan bıçaklandık" demişti.