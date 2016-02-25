BM Suriye görüşmeleri için tarih açıklayacak



Suriye'de üzerinde uzlaşmaya varılan ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala BM yetkilileri bir sonraki adım için hazırlık yapıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'de başlayan ancak anlaşmazlıklar nedeniyle askıya alınan barış görüşmelerinin yeni turu için çok yakında tarih açıklayacağını belirtti.

De Mistura Cenevre'de yaptığı açıklamada, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun yarın Suriye'de savaşan gruplarla ilk görüşmesini gerçekleştireceğini belirtti. De Mistura bu grupta dünya genelinde güçlü ülkelerin yanı sıra Ortadoğu'da bölgesel güç haline gelen bazı önemli ülkelerin temsilcilerinin de yer aldığını belirtti.

Rusya'dan ABD'ye: B Planı kaygı verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Amerikan yönetimine Suriye'deki muhalif gruplara ateşkese uymaları için baskı yapmaları çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Itar Tass'a yaptığı açıklamada, ABD'nin ateşkesin başarısız olması halinde bir alternatif planı olduğu yönündeki açıklamaların rahatsızlık verici olduğunu belirterek "Amerikan yönetiminden yapılan, 'B Planı' açıklamaları kaygı verici" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da cumartesi günü yürürlüğe girmesi kararlaştırılan ateşkese tarafların uymasını istedi. Sözcü Moskova'da yaptığı açıklamada, 'Bütün taraflar bu şansı kullanmak zorunda' diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'de tarafların ateşkese uymaması ve siyasi geçiş sürecinin başlamaması halinde bir 'B Planı'nın olduğunu söylemişti.

ABD ve Rusya'nın üzerinde uzlaşma sağladığı geçici anlaşmaya göre Suriye'de çatışmalar cumayı cumartesiye bağlayan gece 24:00'de son bulacak. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve önemli muhalif gruplar ateşkesi kabul ettiklerini açıkladılar.

Suudi Arabistan'ın desteklediği Yüksek Müzakere Komitesi ile Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı gücü YPG de ateşkese uyacağını açıkladı. IŞİD ve El Nusra gibi terör örgütleri ise ateşkes sürecine dahil değil.

Deyr ez Zor'a yardımlar başarısız

Öte yandan BM'nin Suriye'deki insani yardımlardan sorumlu temsilcisi Jan Egeland yardım konvoylarının Halep, Humus ve işgal altındaki diğer kentlere yardımları ulaştırmak için çabaladığını söyledi. Egeland ateşkes sayesinde uçurumun eşiğindeki Suriye halkının kurtarılmasını umut ettiğini vurguladı. BM yetkilileri, 200 bin kişinin yaşadığı Deyr ez Zor'a dün havadan yapılan gıda yardımının başarısız olduğunu açıkladı. 21 paraşütle kente atılan gıda paketlerinin ya parçalandığı ya da kentin dışına düştüğü bildirildi.

Egeland, BM'nin Deyr ez Zor dışındaki kentlere ise son iki hafta içinde gıda yardımı ve tıbbi malzemelerin ulaştırıldığını belirtti. Egeland iki hafta içinde 110 bin Suriyeli'nin yardımlardan yararlandığını söyledi. BM'nin tahminlerine göre çatışmaların sürdüğü, dış dünya ile bağlantısı kopan 17 kentte 480 bin Suriyeli'nin yardıma ihtiyacı var.