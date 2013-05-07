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Bilim / Teknoloji

ABD siber saldırılardan Çin’i sorumlu tuttu

Pentagon tarafından yayımlanan raporda 'ABD'ye yönelik siber saldırıların, Çin hükümeti ve ordusu tarafından yönetildiği' iddia edildi

07 Mayıs 2013 12:50

Pentagon, ABD'ye yönelik siber saldırılardan ilk defa Çin hükümetini ve ordusunu sorumlu tuttu.

Pentagon tarafından yayımlanan yıllık raporda, resmi olarak ilk defa "ABD'ye yönelik siber saldırıların, Çin hükümeti ve ordusu tarafından yönetildiği" ileri sürüldü. Raporda, saldırılarda federal ajanlardan bilgi hırsızlığı çabalarının da bulunduğu kaydedilirken, saldırılar karşısında ABD Savunma Bakanlığının geçmiş dönemlerden farklı olarak bazı küçük adımlar atacağı ifade edildi.

ABD daha önce, Pekin'deki bazı sivil uzmanların kullanılarak Amerikan şirketlerine saldırılar düzenlendiğini belirtiyordu ancak geçen yıl bazı hükümet  yetkilileri ve bazı uzmanlar Çin hükümetinin söz konusu saldırılarla ilişkili olabileceğini iddia etmişti.

Siber casusluk faaliyetlerine ilişkin, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Mandiant şirketince şubatta hazırlanan bir raporda, Şanghay kentindeki Çin ordusuna bağlı gizli bir askeri birliğin, ABD şirketlerine yönelik yıllarca süren siber saldırılarla bağlantısına ait çok sayıda ayrıntılı bilgi yer aldı.

ABD'deki 140'ı aşkın şirkete yönelik siber casusluk faaliyetlerinin analiz edildiği raporda, bu saldırıların Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı olabileceği sonucuna varılmıştı.

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