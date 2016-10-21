ABD Savunma Bakanı: Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz

Suriye ve Musul'daki operasyonları görüşmek üzere başkent Ankara'ya gelen ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarım saat süren bir görüşme yaptı. Carter ayrıca Başbakan Binali Yıldırım ve Savunma Bakanı Fikri Işık ile de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Carter, "Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki gelişmelerle ilgilenmesi makuldür. Hudut güvenliğinizin sağlanması için tedbir almanızı destekliyoruz. Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız olabilse de, prensiplerde daima mutabıkız" dedi.

Milliyet'te yer alan haberde ise ABD Savunma Bakanı Carter'ın basına kapalı her üç görüşmesinde de doğrudan Musul operasyonuna Türkiye'nin katılması gerektiği mesajını verdiği iddia edildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Carter ile yaptığı görüşmede şunları aktardı:

"DEAŞ tehdidinden en fazla etkilenen ve dolayısıyla aslında en büyük mücadeleyi veren biziz. Bu anlayışla, Suriye'den kaynaklanan ciddi tehditleri bertaraf etmek üzere son dönemde çok önemli adımlar atıyoruz. Bu adımlardan birisini teşkil eden Fırat Kalkanı Harekâtı son derece etkili oldu. Bizim ve Koalisyon'un desteğini alan ÖSO tarafından son olarak Dabık'ın da kurtarılması, buraya özel bir önem atfeden DEAŞ için ciddi bir prestij kaybı ve moral bozukluğu oldu. Böylece, desteklendiği takdirde ÖSO'nun Suriye'de DEAŞ'a karşı etkili olabileceği görülmüş oldu. ABD’nin bu harekâtın sağladığı olumlu ivmeyi Rakka’ya yönlendirmek istediğini anlıyoruz. Münbiç'te kalan PKK/PYD/YPG unsurlarının söz verildiği gibi Fıratın doğusuna çekilmesini bekliyoruz. Terör örgütlerinin sözlerine güvenilmez, PKK/PYD/YPG'nin yarın ne yapacağı kestirilemez."

ABD Savunma Bakanı Carter, görüşmeler esnasında şu mesajları verdi:

“DEAŞ'ın özel bir önem verdiği Dabık'ın sizin desteklediğiniz ÖSO güçlerince kurtarılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bütün dünya bunun için müteşekkirdir. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan kaynaklanan milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparak büyük yük taşıdığını görüyoruz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki gelişmelerle ilgilenmesi makuldür. Hudut güvenliğinizin sağlanması için tedbir almanızı destekliyoruz. Türkiye'nin DEAŞ'a karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız olabilse de, prensiplerde daima mutabıkız. Terörizmin her türlüsüne karşı çıkmak da bu prensipler arasındadır. Neticede, aynı amaçlara nasıl ulaşılabileceği hususunda izlenecek yöntemlerde farklılıklarımız olabliyor, ama iki yakın müttefik olarak her konunun üzerinde çalışarak bunları aşabiliriz."

ABD Savunma Bakanı Carter’ın uçağı, Esenboğa Havalimanı’na saat 08.30 sıralarında iniş yaptı. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, TBMM'yi ziyaret ederek,15 Temmuz darbe girişimi esnasında Meclisin hasar gören kısımlarını gezdi.

TBMM ziyaretinden sonra açıklama yapan Carter şunları söyledi:

"Baş sağlığı diliyorum. Bu insanların demokrasri ve özgürlük için savaştığı dünyanın her yerinde görüldü. Dünyanın her yerinde bu insanların kahramanlıklarını ve nasıl korkunç şekilde öldürüldüğünü gördü. Biz sizin müttefikiniziz. Dostum Bakan Işık'a da teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle görüşme fırsatı son derce önemli."

Program çerçevesinde ilk olarak Türkiye’yi ziyaret eden ve Türk yetkililerle bir araya gelen Carter, Türkiye'deki görüşmelerinde bölgedeki güvenlik konularının yanı sıra Irak ve Suriye'deki gelişmeleri de görüştü.

Carter, 20-27 Ekim tarihleri arasında IŞİD ile mücadelenin önemli ortaklarıyla görüşmek ve NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Belçika'yı ziyaret edecek.