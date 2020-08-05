ABD Savunma Bakanı Esper: Birçok kişi Beyrut'taki patlamanın kaza olduğuna inanıyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper , dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve en az 135 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin de yaralandığı şiddetli patlamanın 'bir kaza' olduğuna inanıldığını söyledi.

Aspen Enstitüsü tarafından düzenlenen yıllık güvenlik konferansında açıklamalarda bulunan Mark Esper, Beyrut'taki patlamanın nedenine ilişkin ellerinde şu anda çok bir şey olmadığının ve bilgi toplama sürecinin devam ettiğini söyledi.

"Bu bariz bir trajedi" diyen Esper, "Biz Lübnan'a yapabileceğimiz her türlü yardımı yapabilecek şekilde hazırlıyoruz. Bunlar, insani yardım ve tıbbi malzeme olabilir" diye konuştu.

Trump, patlamayı 'saldırı' olarak nitelemişti

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ilk olarak Lübnan'daki patlamaya değinerek, "ABD olarak Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısındA bir gazetecinin olayı neden "saldırı" olarak nitelendirdiğini sorması üzerine, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi" yanıtını verdi.