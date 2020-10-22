ABD Sağlık Bakanı: Ocak ayında risk grubundaki vatandaşlar için Koronavirüs aşısı hazır olabilir

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ocak ayında risk grubundaki ABD vatandaşları için hazır olabileceğini söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezi'nde konuşan Azar, "Güvenli ve etkili aşıların gelecek haftalar veya aylarda geleceğine dair umut var. Bu yılın sonunda, risk grubundaki vatandaşlara yetecek kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesi onaylı aşı olmasını bekliyoruz. Ocak sonunda da tüm yaşlıları, sağlık çalışanlarını ve ön cephede çalışanları aşılayabiliriz" dedi.

Azar, aşının daha geniş nüfus için Nisan gibi hazır olabileceğini söyledi. Azar, sözlerine şöyle devam etti, "Keşke her şey yüzde yüz planlandığı gibi gider diyebilseydim, ancak olmayacağı duruma da hazır olmalıyız"