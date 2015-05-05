T24 LogoT24 Logo
Dünya

Baltimore'da, bir kişinin daha polis tarafından vurulduğu iddia edildi

Baltimore'da, Freddie Gray adlı siyah ABD vatandaşı polis gözetimindeyken hayatını kaybetmiş, ardından kent genelinde büyük protesto gösterileri düzenlenmişti

05 Mayıs 2015 01:37

Freddie Gray’in polis gözetimi altındayken omurgasının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği ve polis şiddetine karşı eylemlerin yaşandığı Baltimore'da bir siyah ABD’li daha polis tarafından vurulduğu iddia edildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, vurulan kişinin kimliği ve olayın nasıl gerçekleştiği konusunda net bir bilgi olmasa da, vurulan kişinin silahlı olduğu ve polis tarafından kovalamaca sırasında vurulduğu belirtildi. Vurulan kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedilirken, sağlık durumu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Polis, vurulma haberinin ardından bölgede toplanmaya başlayanlara biber gazıyla müdahale ediyor. Polis olay yerinin etrafını çevirmiş durumda. Konuya dair sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, söz konusu kişinin polis tarafından sırtından vurulduğu, ardından da kelepçelendiği iddia ediliyor.

 

Vurulan kişi genç ve siyah

 

Olay sırasında arabasıyla olay yerinde olan Fox News muhabiri Mike Tobin, vurulan kişinin genç olduğunu belirtti. Tobin olay anıyla ilgili şunları anlattı: "Mesaim için canlı çekim yapmaya hazırlanıyordum. Arabamda oturmuş bir sonraki canlı çekim için notlarımı alırken, adam tam bizim önümüzden koşmaya başladı. Gencin arkasına döndüğünü ya da saldırgan diye nitelenebilecek herhangi bir hareket yaptığını görmedim, ama polis memurunun silahını çektiğini gördük ve bir el silah sesi duyduk."

Baltimore polisi ise Pennsylvania ve North bulvarları kesişiminde bir kişinin vurulduğu iddiasını yalanladı. Polis, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Nort ve Pennsylvania bulvarlarının kesişim noktasında birinin vurulduğu haberleri doğru değildir. Polis memurları, söz konusu yerde tabanca taşıyan bir adamı tutuklamıştır" denildi.

ETİKETLER

baltimoreabdsiyahpolisvuruldufreddie gray

İlgili Haberler

Baltimore'da olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Baltimore kentinde bir siyahi gencin gözaltındayken ölmesi sonrasında başlayan olaylar durulmuyor. Olağanüstü hal ilan edilen kentte gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Baltimore raporuna göre siyah genç, polis otomobilinde öldürülmüş!

Freddie Gray’in tutuklama sırasında yaralandığına dair hiçbir kanıt bulunamadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24