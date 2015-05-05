Baltimore'da, bir kişinin daha polis tarafından vurulduğu iddia edildi

Freddie Gray’in polis gözetimi altındayken omurgasının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği ve polis şiddetine karşı eylemlerin yaşandığı Baltimore'da bir siyah ABD’li daha polis tarafından vurulduğu iddia edildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, vurulan kişinin kimliği ve olayın nasıl gerçekleştiği konusunda net bir bilgi olmasa da, vurulan kişinin silahlı olduğu ve polis tarafından kovalamaca sırasında vurulduğu belirtildi. Vurulan kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedilirken, sağlık durumu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Polis, vurulma haberinin ardından bölgede toplanmaya başlayanlara biber gazıyla müdahale ediyor. Polis olay yerinin etrafını çevirmiş durumda. Konuya dair sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, söz konusu kişinin polis tarafından sırtından vurulduğu, ardından da kelepçelendiği iddia ediliyor.

Vurulan kişi genç ve siyah

Olay sırasında arabasıyla olay yerinde olan Fox News muhabiri Mike Tobin, vurulan kişinin genç olduğunu belirtti. Tobin olay anıyla ilgili şunları anlattı: "Mesaim için canlı çekim yapmaya hazırlanıyordum. Arabamda oturmuş bir sonraki canlı çekim için notlarımı alırken, adam tam bizim önümüzden koşmaya başladı. Gencin arkasına döndüğünü ya da saldırgan diye nitelenebilecek herhangi bir hareket yaptığını görmedim, ama polis memurunun silahını çektiğini gördük ve bir el silah sesi duyduk."

Baltimore polisi ise Pennsylvania ve North bulvarları kesişiminde bir kişinin vurulduğu iddiasını yalanladı. Polis, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Nort ve Pennsylvania bulvarlarının kesişim noktasında birinin vurulduğu haberleri doğru değildir. Polis memurları, söz konusu yerde tabanca taşıyan bir adamı tutuklamıştır" denildi.