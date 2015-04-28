Baltimore'da olağanüstü hal ilan edildi



ABD'nin Baltimore kentinde gözaltındayken hastanelik olup hayatını kaybeden siyahi genç Freddie Gray dün toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı tören sonrasında şiddet olayları çıktı. Bir grup gençle polis arasında çatışma çıktı. Araçlar ateşe verildi, işyerleri yağmalandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı, 15 polis yaralandı.

Baltimore Belediye Başkanı Stephanie Rawlings-Blake, kentte olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Bir hafta boyunca 22:00 – 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Gerekli görülmesi halinde bu süre tekrar uzatılacak. Rawlings-Blake, Baltimore'da Ulusal Muhafızları göreve çağırdığını söyledi.

Maryland eyaleti polis direktörü William Pallozzi, Baltimore'a komşu eyaletler ve Maryland'den olmak üzere 5 bin 500 polis sevk edildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları cep telefonuyla kaydetti

Freddie Gray gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.