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Yaşam
Deutsche Welle

ABD Polanski’nin iadesini istedi

Ünlü yönetmen Roman Polanski hakkındaki cinsel taciz suçlaması nedeniyle Polonya’da savcılığa ifade verdi. ABD’nin Polanski’nin iadesini istediği bildirildi.

15 Ocak 2015 19:03


Polonya Başsavcılığı Sözcüsü Mateusz Martyniuk, 81 yaşındaki yönetmen Roman Polanski’nin hakkındaki cinsel taciz suçlaması nedeniyle ifade verdiğini doğruladı. Martyniuk, Los Angeles'taki savcıların, Polanski'nin ABD'ye iade edilmesi yönündeki talebinin, davasının görüldüğü Krakow kentindeki adli makamlarına iletildiğini söyledi. Martyniuk, Polonya'nın prensip olarak kendi vatandaşlarını başka ülkelere iade etmediğini de sözlerine ekledi.

Polonya ve ABD vatandaşlığı bulunan Polanski 1977 yılında reşit olmayan bir genç kızla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor. Amerikan yasalarına göre kaçak durumunda olan Polanski, ABD’ye girmesi durumunda tutklanma tehdidi ile karşı karşıya. Krakow'da bahar aylarında film çekmek istediğini açıklayan Polanski, iade edilmemesini şart koşmuştu.

Çok sayıda hukukçu, geçen yıl Polanski'ye yönelik suçlamaların zaman aşımına uğradığı görüşünü bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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