ABD: PKK ile doğrudan ya da dolaylı temasımız yok

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, PKK ile Washington'un iletişim halinde olduğu iddialarını yalanladı ve "Bizim için hiçbir şey değişmedi. PKK bir terör örgütüdür. Oturup PKK ile görüşmeler yürütmüyoruz" dedi.

İngiltere'de yayın yapan Daily Telegrap gazetesi, dün PKK liderlerinden Cemil Bayık'la yapılmış bir röportajı yayınlamış ve PKK ile ABD'nin dolaylı kanallardan görüşmeler yürüttüğünü iddia etmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan sözcü John Kirby, PKK'nın şiddetten vazgeçmesi ve çözüm sürecine geri dönmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.

Basın toplantısında gündeme gelen bir diğer konu ise ABD'nin Ekim ayında Türkiye'de bulunan Patriot fize bataryalarını geri çekeceği konusu oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, "Patriot füzelerinin geri çekilmesi askeri bir karardı" dedi.

New York Times gazetesinin 'Ankara'daki yetkililer Patriotların gerç çekileceğini öğrendiğinde mosmor oldu' ifadesinin kullanıldığı hatırlatılan Kirby'e Washington'un Patriotlar konusunda aldığı tepki soruldu.

"O görüşme odasında ben yoktum. Ancak bana anlatılanlar samimi bir görüşme olduğu yönündeydi. Temasların sonunda kararın arkasındaki nedenleri anlayışla karşıladılar" diyen Kirby, kendisine Ankara'nın öfkelendiğine dair bir duyum gelmediğini kaydetti.

Patriot füzelerinin geri çekilmesi konusunun uzun süredir gündemde olduğunu da belirten Kirby, "Bu ordunun aldığı bir karardı. Biz ABD ordusu ile Türk yetkililer arasındaki iletişimi sağladık. Ancak karar askeri bir karardı" dedi ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un konuyla ilgili daha detaylı bilgi verebileceğini söyledi.

'Patriotların çekilmesi Suriye ordusunun zayıfladığının işareti'

Dün Pentagon'dan yapılan bir açıklamada ise Patriot füze bataryalarının çekilmesinin birincil nedeni, Suriye ordusunun füze saldırıları düzenleyecek kabiliyetinin önemli ölçüde azalması olarak gösterildi.

Pentagon sözcüsü Jeff Davis, Gaziantep'te buluan Patriot bataryalarının Ekim ayında ABD'ye döneceğini ve modernize edileceklerini açıklarken "2013'ten bu yana Beşar Esad güçleri isyancılara karşı çok sayıda Scud füzesi kullandı ve artık elindeki füze stoku erimiş durumda" dedi.

Davis, "Küresel risk değerlendirmelerimiz şu anda bu bölgede Patriotların bulunmasına gerek olmadığını gösteriyor" dedi.

ABD 2013 yılında Ankara'nın NATO'dan talebi üzerine Patriot füzelerini Türkiye'ye göndermişti.

Patriot füzeleri, balistik füzelere ve savaş uçaklarına karşı kullanılan bir füze savunma sistemi.