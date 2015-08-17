Daily Telegraph: PKK, Türkiye'yle çatışmaları durdurmak için ABD ile gizlice görüşüyor

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, PKK liderlerinden Cemil Bayık'la yaptığı röportajdan PKK'nın ABD ile dolaylı kanallar aracılığıyla temasa geçtiğini aktarıyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre haberde, Bayık'ın "Mesajlar gidip geliyor, toplantılar yapılıyor, mektuplaşmalar var ve bu ilişkinin gelişmesi de olası" sözlerine yer veriliyor.

'PKK Türkiye'yle çatışmaları bitirmek için ABD'yle gizlice görüşüyor' başlığını taşıyan haberde, PKK'nın ABD'nin arabuluculuğuna sıcak baktığı da aktarılıyor.

Haberde Bayık'ın şu sözleri yer alıyor:

"ABD'nin Türkiye ile aramızda arabuluculuk yapması gerektiği çağrımı yineliyorum. Bize bir garanti verirlerse üzerimize düşen rolü yerine getiririz. Ancak bir garanti verilmezse tek taraflı adım da atamayız."

Ankara ve PKK arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadelenin daha da zor bir hale geldiği ifade edilen haberde bugüne kadar IŞİD'e karşı en etkin güçlerden birisinin Kürtler olduğu belirtiliyor.

'ABD devreye girebilir'

Türkiye'nin hava harekatları ile PKK'nın saldırıları konusunda ise 'Çatışmaların sonlandırılmasında ABD'nin rol üstlenebileceği konusunun gün yüzüne çıkmış olduğu' vurgusu yapılıyor.

Cemil Bayık'ın "ABD araya girme konusunda iyi bir fırsat yakaladı" sözlerine de yer verilen haberde, PKK liderinin gerilimin tırmanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladığı da belirtiliyor.

Bayık'ın "Erdoğan Türkiye'deki krizi derinleştiriyor ama aynı zamanda Orta Doğu'daki krizi de derinleştiriyor" sözlerinin de yer aldığı haberde, Erdoğan'a iç siyaseti gözeterek hareket ettiği eleştirilerinin yöneltildiği de hatırlatılıyor.

Haber, PKK liderlerinden Cemil Bayık'ın ABD'ye yönelik sözleriyle sonlanıyor:

"Eğer ABD Türkiye'nin politikalarını desteklemeye devam ederse Kürtleri kaybetmesi olası. Eğer ABD Kürtleri kaybederse, IŞİD'i yenilgiye uğratması da zorlaşır."

'Birincil tehdit IŞİD'

Röportajla bağlantılı olarak gazetede kaleme alınan başyazlıardan birisinde ise Suriye'deki istikrarsızlığın tüm bölgeyi etkilediği ve ortaya çıkan en büyük tehdidin de IŞİD olduğu kaydediliyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"20'den fazla ülke IŞİD karşıtı koalisyona farklı düzeylerde desteğini açıkladı. Kürtler ise uluslararası kamuoyu tarafından kabul gören IŞİD'le mücadelerinin bir sonucunun da ulus olarak tanınmak olması gerektiğini düşünüyor. Ancak bu talep başta Türkiye olmak üzere Kürt azınlıklar barındıran bölge ülkeleri için kabul edilebilir bir durum değil.

"Kürtlerin sorunu terörist kolları PKK'nın Türkiye'de saldırılar düzenlemeye devam etmesi. Şimdi Türkiye'nin hem ülkenin doğusundaki hem de Irak'taki bölgeleri bombalama operasyonlarını durdurması için Washington'a bakıyorlar.

"Ancak bölge için birincil tehdidin IŞİD olduğu unutulmamalı. Bölgedeki aktörlerin farklılıklarını bir kenara bırakıp tüm dikkatlerini IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına çevirmesi gerekiyor."