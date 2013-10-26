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Dünya

ABD onu istese de dinleyemez; çünkü telefonu yok

Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in sözcüsü, Singh'in dinlenmiş olmasına ihtimal vermiyor.

26 Ekim 2013 12:03

Dünyayı sarsan telekulak skandalı Hindistan'ı teğet geçti. Nedeni Hindistan Başbakanı'nın son teknoloji iletişim araçlarını tercih etmemesi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 35 dünya liderinin telefonunu dinlediği iddiası, uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmek bilmiyor.

İddianın kaynağı, Rusya'ya sığınan eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın İngiliz The Guardian gazetesine sızdırdığı belgeler.

Belgelere göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) 35 dünya liderinin telefon konuşmalarını dinledi.

En çok merak edilen Amerikan istihbaratının hangi liderleri dinlendiği. Ancak bu sorunun cevabı belgelerde yer almıyor.

İddia karşısında Hindistan ise rahat.

Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in sözcüsü, Singh'in dinlenmiş olmasına ihtimal vermiyor.

Çünkü Hint Sözcü, 81 yaşındaki Başbakan'ın ne cep telefonu ne de elektronik posta adresi olduğunu açıkladı. Bu nedenle herhangi bir endişe taşımadıklarını belirtti.

 

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