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Gül: Dinlemeye karşı önlem alırız

Abdullah Gül: ABD’nin birçok lideri dinlediğine ilişkin iddiaları değerlendirdi

25 Ekim 2013 16:53

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'nin birçok Avrupa ülkesinde dinleme yaptığı haberlerine ilişkin, "Biz bu konuyla ilgili her türlü tedbirimizi alırız. İlgili kurumlarımız gayet dikkatli bir şekilde tedbirlerimizi alır" dedi.

Memleketi Kayseri’de temaslarda bulunan  Abdullah Gül, Irak’taki tüm kesimlere eşit mesafede bulunduklarını da dile getiren Gül, “Hepsini de kucaklıyoruz çünkü bir ülkeyi kucaklıyorsanız, o ülkenin vatandaşlarının hepsini kucaklayacaksınız ki komşuluk ilişkileri sağlıklı olsun” şeklinde konuştu.

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