Gül: Dinlemeye karşı önlem alırız

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'nin birçok Avrupa ülkesinde dinleme yaptığı haberlerine ilişkin, "Biz bu konuyla ilgili her türlü tedbirimizi alırız. İlgili kurumlarımız gayet dikkatli bir şekilde tedbirlerimizi alır" dedi.

Memleketi Kayseri’de temaslarda bulunan Abdullah Gül, Irak’taki tüm kesimlere eşit mesafede bulunduklarını da dile getiren Gül, “Hepsini de kucaklıyoruz çünkü bir ülkeyi kucaklıyorsanız, o ülkenin vatandaşlarının hepsini kucaklayacaksınız ki komşuluk ilişkileri sağlıklı olsun” şeklinde konuştu.