ABD'nin Texas eyaleti ani bir şekilde "%100 açılma" kararı aldı; maske zorunluluğunu kaldırdı

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ABD'nin Texas eyaletinde yönetim, bütün iş yerlerini açtığını ve maske zorunluluğunu kaldırdığını bildirdi. Bu bir ABD eyaletinde önlemlerin bu kadar hızlı bir şekilde kardırılması için alınmış en ani kararlardan biri oldu.

29 milyon nüfuslu Texas'ın Valisi Greg Abbott düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin pandemi boyunca çıkardıkları birçok kararnameyi geçersiz kılacağını bildirdi.

Vali, "Covid'in bir anda kaybolmadığını" ancak artık bu önlemlere ihtiyaçları olmadığını ifade etti. Abbott, aşılar ve ilaçlar sayesinde artık Texaslıları koruyacak araçlara sahip olduklarını ifade etti.

Abbott, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Biraz önce Texas'ta her şeyin %100 AÇIK olduğunu duyurdum. HER ŞEY. Ayrıca eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim" yazdı.

Karar, 10 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

ABD'de birçok eyalet, önlemleri kaldırmanın güvenli bir yolunu arıyor. Chicago'da bu hafta on binlerce öğrenci 2020 Mart'tan bu yana kapalı olan devlet okullarına döndü, Mississippi'de de maske yasağı kaldırıldı, Massachusetts'te restoranlar müşteri kısıtlaması olmadan çalıştı ve Güney Carolina'da bir araya gelebilecek insanlar konusundaki sınırlama kaldırıldı.