ABD'nin Maryland eyaletinde son bir ayda Covid-19'dan ölenlerin tamamı aşı yaptırmayanlar

ABD’nin Maryland eyaletinde geçen ay gerçekleşen Covid-19 kaynaklı ölümlerin hepsinin aşı yaptırmayanlar arasında olduğu belirtildi.

The Hill’de yer alan habere göre, Maryland Valisi Larry Hogan’ın iletişim direktörü Michael Ricci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: “Haziran 2021 verileri: Maryland’deki Covid-19 ölümlerin yüzde 100’ü aşı yaptırmayanlardan oluştu”

Ricci, eyaletteki Covid vakalarının yüzde 95’inin, hastaneye yatanların da yüzde 93’ünün aşı yaptırmayanlar olduğunu söyledi.

ABD’nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, ülke genelinde haziran ayı Covid-19 ölümlerinin yüzde 99.2’sinin aşı olmayanlardan oluştuğunu söylemişti.