ABD'nin "Koronavirüs Vuhan'daki laboratuvardan yayıldı" iddiasına neden olan belgeler ortaya çıktı

T24 Dış Haberler

ABD'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığı iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2018'de konsolosluk çalışanlarının Vuhan Viroloji Enstitüsü’yle ilgili endişelerini belirttiği iç yazışmanın tamamını ilk kez resmen yayımladı. Yazışmada enstitüdeki teknisyenlerin yetkinliğine ilişkin endişeler yer aldı.

Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump dâhil olmak üzere ABDli yetkililerin Nisan ayından beri bahsettiği iç yazışmalar resmen yayımlandı. Nisan ayında Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası çerçevesinde ABD Dışişleri’ne dava açan The Washington Post, yazışmanın tamamen ortaya çıkmasını sağladı.

2018 yılında ABD'li yetkililerin yaptığı ziyaretin ardından yaptıkları gözlemlere yer verilen raporda, enstitüdeki teknisyenlerin yeterli eğitim almamış olduğu ve bir yüksek güvenlikli laboratuvarın işletilmesi için güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği belirtildi.