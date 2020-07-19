ABD'nin "Koronavirüs Vuhan'daki laboratuvardan yayıldı" iddiasına neden olan belgeler ortaya çıktı

ABD'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığı iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2018'de konsolosluk çalışanlarının Vuhan Viroloji Enstitüsü’yle ilgili endişelerini belirttiği iç yazışmanın tamamını ilk kez resmen yayımladı. Yazışmada enstitüdeki teknisyenlerin yetkinliğine ilişkin endişeler yer aldı.
2018 yılında ABD'li yetkililerin yaptığı ziyaretin ardından yaptıkları gözlemlere yer verilen raporda, enstitüdeki teknisyenlerin yeterli eğitim almamış olduğu ve bir yüksek güvenlikli laboratuvarın işletilmesi için güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamalarda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan yayıldığına dair 'kanıtları' olduğunu savunmuştu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmasını inceleyen Columbia Üniversitesi Enfeksiyon ve Bağışıklık Merkezi Direktörü Ian Lipkin, "Virüsün bilinçli ya da yanlışlıkla yayıldığına dair herhangi bir kanıt göremiyorum. Birini doğrudan yanlışlıkla virüs yaymakla suçlayamazsınız, kanıtlamanız gerekir" dedi.
ABD'li yetkililerin gözlemlerini aktardığı iç yazışmanın kayıtlara "hassas ama sınıflandırılmamış" anlamına gelen SBU damgası aldığı tespit edildi.