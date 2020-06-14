ABD'nin Koronavirüs'le mücadelesinde yetkili isim Dr. Fauci: İkinci dalga kaçınılmaz değil

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ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınınıda ikinci dalganın 'kaçınılmaz' olmadığını söyledi. Fauci, gerekli önlemler alınırsa ABD'nin ikinci dalga görmeyebileceğini söyledi.

ABD'de Johns Hopkin Üniversitesi'nin verilerine göre Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı. Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci, CNN'e ABD'de bazı eyaletlerde vaka sayısının artmasının 'ikinci dalga' anlamına gelmediğini söyledi.

Fauci, "Eğer hastanelere başvurular artmaya başlarsa dikkat etmeye başlamalısınız. Eğer doğru önlemler uygulanırsa bahsi geçen 'ikinci dalga' kaçınılmaz değil" dedi ve sosyal mesafe ve maske takmanın önemine yeniden işaret etti.

ABD'de son haftalarda Texas, Güney Carolina, Arizona, Arkansas, California'nın da aralarında bulunduğu 19 eyalette günlük Covid-19 vaka sayılarında artış görüldü.