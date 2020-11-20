ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Beyaz Saray'a döndü; Fauci, Koronavirüs aşılarıyla ilgili "Süvariler yolda" dedi

ABD Ulusal Enfeksiyon Hastalık Enstitüsü'nün başındaki Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'la Koronavirüs konusunda zıtlaştıktan aylar sonra Beyaz Saray'da yaptığı brifinglere geri döndü.

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Dr. Fauci, Temmuz'dan bu yana ilk kez Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü brifinginde konnuştu. Fauci, Koronavirüs salgınında son durumla ilgili açıklamalar yaptı. Öne çıkan ve etkili olduğunu duyuran aşı adaylarını hatırlatan Fauci "Süvariler yolda" dedi ancak salgının yayılımını durdurmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Fauci, Pfizer ve Moderna'nın duyurduğu aşılarla iligli olarak "Yüksek öncelikli insanlara Aralık sonuna doğru aşı yapmaya başlayabilirz" dedi.

Fauci aşı gelene kadar önlemlerin iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi. Fauci, "Ülkeyi kapatmaktan bahsetmiyoruz. Basit kamu sağlığı önlemlerini sıkılaştırmaktan bahsediyoruz; maske takmak, sosyal mesafe, kalabalıklardan kaçınmak gibi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının başından bu yana önlemlerin sıkı uygulanması gerektiğini savunan Fauci ile zıtlaşıyordu. Trump, Fauci'nin salgının başında yaptığı düzenli brifinglerin sonlanmasına neden olmuştu.