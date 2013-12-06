ABD, Morrissey'e sansür: eşcinsellik ayıklandı

Ünlü İngiliz şarkıcı ve müzisyen Morrissey’in otobiyografisinde yer verdiği gay ilişkisiyle ilgili ayrıntılar kitabın ABD baskısından çıkarıldı.

Autobiography’nin ABD’de piyasaya verilen kopyasında Morrissey’in fotoğrafçı Jake Owen Walters ile olan ilişkisine dair anekdotlar ayıklanırken, Walters’ın adı Morrissey’in The Pretenders’dan Chrissie Hynde’le geçirdiği geceye ilişkin bir hikâyeden de çıkarıldı.

Independent'ta yer alan habere göre, Morrissey’in ‘90’lardaki ilişkisiyle ilgili diğer ayrıntıların da tıraşlandığı ABD baskısında Walters’ın gençlik yıllarından bir fotoğrafa yer verilmedi.

Otobiyografinin iki baskısında da Morrissey ve Walters’ın aşk ilişkisi yaşadığı özellikle belirtilmemesine karşın ünlü rock müzisyeni ilişki yaşadıklarını ve birbirlerine büyük bir muhabbet beslediklerini açıkça ifade ediyor.

Özel hayatıyla ilgili her zaman ketum olsa da bir keresinde kendisini “bakir” olarak niteleyen Morrissey, kitapta Walters’la nasıl tanıştıklarını anlatırken “Ne ben ne de Jack yaklaşan fırtınalı süreçte kendimizden başka kimsenin eşliğine ihtiyaç duymadık ... nihayet biriyle olabilirken hayatımda ilk kez ebedi ‘ben’, ‘biz’e dönüşüyor,” ifadesini kullanıyor.

Morrissey, Autobiography’sinin ABD baskısında ise Walters’la Notting Hill’daki bir yemekte nasıl tanıştıklarını anlatırken “Gözlerimiz gizli bir anlaşmayla buluştu ... ve günün geri kalanının her dakikasını birlikte tükettik,” diye yazıyor.

Hatıratının yayını sonrasında kendisini “humaseksüel” olarak niteleyen Morrissey, hayran sitesi “True To You”da şöyle yazdı: “Maalesef homoseksüel değilim. Teknik olarak humaseksüelim. Beni insanlar cezbediyor. Ama kuşkusuz onların da sayısı fazla değil.”

Autobiography’nin ABD baskısındaki farklılıklara ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken kitabın ABD yayınevi GP Putnam’s Sons konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Değişikliklerin Morrissey’in rızasıyla yapılıp yapılmadığı da belirsizliğini koruyor.