ABD Merkez Bankası'nın 'sabrı' kalmadı, dolar yeniden arttı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının beklenenden daha geç başlayacağı ve daha yavaş hızda gerçekleşeceği sinyali vermesi ve önümüzdeki döneme dair faiz beklentilerini aşağıya revize etmesinin ardından TL, dolar karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Dolar gün içinde 2.5616'ya kadar inmesine rağmen saat 10:24'te 2.6020'ye yükseldi.

Bankacılar, TL'deki değer kazancı ve ABD faizlerindeki düşüşü takip edecek olan TL cinsi tahvil/bono getirilerinin de sert düşüşle açılmasını bekliyorlar.

Fed para politikasına dair aldığı kararla 2006 yılından bu yana yapılacak ilk faiz artırımına bir adım daha yaklaşmasına karşın ekonomik büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Fed'in 2015 sonu politika faizine yönelik tahminlerinin medyanı Aralık ayındaki yüzde 1.125 düzeyinden yüzde 0.625'e indi.

Fed kararının açıklanmasından önce dün akşam saat 1959'da 2.62 seviyesinde bulunan dolar/TL, hacimsiz piyasada 2.5610'a kadar gerileyerek, dolar karşısındaki kazancını yüzde 2.3'e kadar yükseltti. Dolar/TL, bu sabah 0857'de 2.5780/2.5795 seviyesinden güne başladı. Fed Başkanı Janet Yellen, merkez bankasının yazılı açıklaması ardından düzenlenen basın toplantısında, "Açıklamadan 'sabırlı' ifadesinin çıkarılması sabırsız olacağımız anlamına gelmiyor" dedi. HSBC Hazine Grup Başkanı Fatih Keresteci, "Türkiye cephesinde, önceki günkü PPK toplantısıyla birleştirildiğinde, hele bir de yarın Fitch'den olumsuz bir haber de gelmezse, dolar/TL kuru 2.50-2.55 aralığına geri çekilebilir. Hisse senedi piyasasında, BIST-100 endeksi için 80,000-85,000 aralığında bir hareket, bono&tahvil piyasasında ise 30-40 baz puanlık bir düşüş görebiliriz" dedi ve ekledi:

"Ama bu hareketin kalıcı bir rahatlamaya işaret etmediğini düşünüyoruz zira Fed'in Haziran'da faiz artırımlarına başlayacağını ve Türkiye'de de ekonomik ve siyasal belirsizliklerin süreceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle, Fed'in dünkü kararını köprüden önce son çıkış imkanı olarak görüyoruz."

Faizler sert düşüşte

ABD Hazine tahvil faizleri Fed'in para politikası konusunda yatırımcıların tahminlerinden daha yumuşak olduğunu gösteren dünkü açıklamaların ardından gerilerken, kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri altı yılın en sert düşüşünü kaydetti.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirileri ise 2013 Eylül ortasından bu yana en sert günlük düşüşü kaydederek yüzde 1.91 ile 9 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Tahvil/bono piyasasında iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvilinde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.77 seviyesinden gerçekleşti. 10 yıllık 24 Temmuz 2024 itfalı gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.42 valörde son işlem ise yüzde 8.31 oldu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TCMB'nin önceki gün kısa vadeli faizleri sabit tutması sonrası olası yorumları takip edilirken bu kapsamda saat 1000, 1300, 1500'deki programları izlenecek. İç piyasada takip edilecek başka bir veri yer almazken dış piyasada ise TSİ 1030'da İsviçre merkez bankası ilk çeyrek 3 aylık Libor hedefi, 1430'da ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve 1600'da ABD Mart ayı Philadelphia Fed endeksi takip edilecek.

Piyasada bundan sonra kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Cuma günü açıklayabileceği not değerlendirmesi takip edilecek. Fitch'in ülke notu derecelendirme takvimine göre Türkiye'nin kredi notuna dair değerlendirme 20 Mart Cuma günü ve 18 Eylül Cuma günü yayımlanabilecek. Fitch Türkiye'yi "durağan" görünüm ile yatırım yapılabilir en düşük kademe olan BBB- seviyesinde derecelendiriyor.