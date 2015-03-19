Dolar için kritik açıklama geldi, Fed'in 'sabrı' kalmadı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) FOMC tutanaklarını açıkladı. Fed sürpriz yapmayarak bu sefer de faiz artırmadı. Fed faiz artırımı için bir kez daha Haziran ayını işaret etti.

ABD merkez bankası (Fed), politika faizini değiştirmedi, faiz artırıma ilişkin yönlendirmede kullanılan "sabırlı" ifadesini kaldırdı.



Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün sona eren Mart ayı toplantısının sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiriye göre, FOMC üyeleri "sabırlı" ifadesinin kaldırılmasına yönelik kararı oy birliğiyle aldı.



Söz konusu kararın, FOMC'nin faiz artışına ne zaman başlanacağına karar verdiği anlamına gelmeyeceği kaydedilen bildiride, "Komite, faiz artışına işgücü piyasasının daha fazla iyileşme gösterdiğinden ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaştığından emin olunduğunda başlanmasının uygun olacağını öngörüyor" ifadesine yer verildi.



Bildiride, ayrıca faiz artışına Nisan ayı toplantısıyla başlanmasının mümkün olmadığı belirtildi.



ABD ekonomisinin geçen Ocak ayında gerçekleştirilen son FOMC toplantısından bu yana yavaşlama gösterdiği ifade edilen bildiride, işgücü piyasasının ise güçlü istihdam artışı ve düşen işsizlik oranıyla iyileştiği aktarıldı.



Bildiride, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam ettiğine yer verilerek, gerileyen enerji fiyatlarının enflasyona etkisinin "geçici" olarak nitelendirilmesi dikkati çekti.

FOMC bildirisinde şu ifadeler yer aldı:



"Komite, kısa vadede daha da düşmesi beklenen enflasyonun işgücü piyasasındaki iyileşme ve enerji fiyatlarının geçici etkisinin kaybolmasıyla orta vadede yüzde 2 hedefine yaklaşacağına inanıyor. Komite enflasyona ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek".



Bildiride dikkati çeken bir başka nokta ise Fed başkanlarının yıl sonuna ilişkin federal fonlama oranı beklentisinin yüzde 1,125'ten yüzde 0,625'e indirilmesi oldu.



Fed, Bbüyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti



ABD ekonomisine ilişkin beklentilerini de güncelleyen Fed, bu yılki büyüme tahmini yüzde 2,3 ila 2,7 aralığına çekti. Söz konusu büyüme tahmini, geçen yılın Aralık ayında açıklanan raporda ise yüzde 2,6 ila yüzde 3 arasındaydı. Fed, ayrıca gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini de yüzde 2,5 ila 3 aralığından, yüzde 2,3 ila 2,7 aralığına revize etti.



Fed'in enflasyon beklentileri de benzer şekilde aşağı çekildi. Bir önceki raporda enflasyonun bu yıl yüzde 1 ila 1,6 ve gelecek yıl yüzde 1,7 ila 2 aralığında seyredeceği tahmininde bulunan Fed, söz konusu tahminlerini sırasıyla yüzde 0,6 ila 0,8 ve yüzde 1,7 ila 1,9 aralığına düşürdü. Aralık 2014'te yüzde 1,5 ila 1,8 aralığında açıklanan 2015 yılı çekirdek enflasyon beklentisi de yüzde 1,3 ila 1,4 aralığına güncellendi.



Fed, öte yandan işsizlik oranına yönelik bu yıl için yüzde 5,0 ila 5,2 arasında büyüme tahmini ortaya koydu. Bu tahmin, önceki raporda yüzde 5,2 ila 5,3 aralığındaydı.



Fed Başkanı Janet Yellen, bu akşam yapacağı basın toplantısıyla FOMC kararlarını değerlendirecek.