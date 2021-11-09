ABD, Merck adlı şirketin geliştirdiği Covid ilacından toplam 3.1 milyon doz almayı planlıyor

ABD hükûmeti, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) acil kullanım onayı vermesi durumunda, Koronavirüs’e karşı ilaç geliştiren Merck şirketinden toplam 3.21 milyon doz molnupiravir ilaç almayı planlıyor.

The Hill’de yer alan habere göre, Merck, FDA’den kullanım onayı gelmesi durumunda ABD’nin kendilerinden 2.2 milyar dolar değerinde, toplam 3.1 milyon doz ilaç almayı planladığını açıkladı.

Merck, FDA’e acil kullanım başvurusunu ekim ayında yapmıştı. Başvurunun bu ay sonunda değerlendirilmesi bekleniyor.

Hap formatında sunulan ilacın Covid testi pozitif çıkan kişilerde ağır hastalık ve ölümü yüzde 50 oranında engellediği belirtilmişti.