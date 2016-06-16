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Dünya

ABD: Menbiç operasyonunun ilk aşaması tamamlandı

"Operasyonun başlamasından itibaren koalisyon kuvvetleri Menbiç etrafında 190’dan fazla hava saldırısı düzenledi"

16 Haziran 2016 17:55

ABD Suriye’nin kuzeyindeki Mennbiç'in IŞİD'den alınması amacıyla yürütülen operasyonlarda ilk aşamanın önceki gün tamamlandığını duyurdu. Kent merkezine sadece 700 metrelik mesafe kaldı.

 

“190’dan fazla hava saldırısı düzenledi”

 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonlarda ilk aşamanın tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada şöyle dendi:

“Bölgenin IŞİD’den temizlenmesinin ardından şehri özgürleştirme aşamasına hazırız. Suriye Arap Koalisyonu için sivillerin güvenli son derece önemli. Bunun sonucu olarak halk zaten özgürleştirilmiş kasabalara geri dönüyor.

Operasyonun başlamasından itibaren koalisyon kuvvetleri Menbiç etrafında 190’dan fazla hava saldırısı düzenledi. Son 4 gün içerisinde örgütün 3 komuta merkezi imha edildi.

Türkiye sınırındaki ve Mare hattındaki IŞİD’i temizlemek için koalisyon destekli Suriye ılımlı muhalefetinin çabalarının eşlik ettiği Menbic operasyonu, IŞİD güçlerini zayıflatmaya ve Türkiye’ye, Avrupa’ya ve ABD’ye yönelik tehdidi azaltmaya devam ediyor.”

 

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