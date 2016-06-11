Kadın, köyü IŞİD'den kurtarılınca çarşafını böyle çıkardı...

Suriye’nin Menbic kentinde terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kentin Türkiye sınırına uzanan son karayolu bağlantısının SDG tarafından kesildiğini duyurdu. Öte yandan çevre köyler de IŞİD’den geri alınıyor. Böylece bu köylerde örgütün kadınlar üzerindeki kara çarşaf giyme zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Bu köylerden birinde İngiliz Reuters ajansı foto muhabiri, çarşafını sevinçle çıkaran bir kadının fotoğraflarını çekti. IŞİD, ele geçirdiği yerleşimlerde kadınların kara çarşaf giymesini ve peçe takmasını zorunlu kılıyordu.

11 hava saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Menbiç’te IŞİD hedeflerine yönelik 11 yeni hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. SDG’liler kent merkezini kuzey, doğu ve güney yönlerinden kuşatarak şehrin kuzeyde Cerablus, güneydoğuda da Rakka arasındaki karayolu bağlantısını hafta içinde kesmişti. Öte yandan Suriye’de Esad rejiminin kuşatması altındaki başkent Şam’a 12 km uzaklıktaki Daraya kasabasına 2012’den bu yana ilk kez insani yardım ulaştırıldı.

"IŞİD'i Musul ve Rakka'dan

çıkarmak uzun sürebilir"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, ABD Başkanı Barack Obama’nın yıl sonunda görev süresi dolana kadar IŞİD’in Suriye ve Irak’taki merkezlerinden temizlenmesinin mümkün olmayabileceğini söyledi. Rice, Amerikan Washington Post gazetesinin terörle mücadeleyi ve Obama’nın ardında bırakacağı başkanlık mirasını ele alan panelinde konuştu. Gazetenin dış politika ve ulusal güvenlik yazarlarından David Ignatius’un sorularını yanıtlayan Rice, bir soru üzerine, Obama’nın Beyaz Saray’daki süresi dolana kadar IŞİD’in Irak’taki Musul ve Suriye’deki merkezi Rakka’dan çıkarılmasının gerçekleşmeyebileceğini ifade etti. “Bunun başarılabileceğini emin bir şekilde söylemiyorum” diyen Rice, IŞİD ile mücadelenin zaman alacağını vurguladı.