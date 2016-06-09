Associated Press: Binlerce sivil Menbic'i terk ediyor

İçinde Kürt silahlı gücü YPG'den unsurları da barındıran Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ABD'nin de desteğiyle IŞİD'in elindeki Menbic'e ilerleyişi devam ederken kentteki sivillerin önemli bir bölümünün çatışma bölgesinden kaçtığı belirtildi.

Associated Press haber ajansına konuşan SDG sözcüsü Nasır Mansur, IŞİD'in Menbicli ailelerin Cerablus ya da el Bab'a gidişine izin verdiğini aktardı. Mansur Menbic harekâtının başlamasından bu yana 15 bin sivilin kenti terk etmiş olabileceğini de söyledi.

Menbic'in nüfusu Suriye iç savaşından önce 100 bin civarındaydı.

Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem evi ise onuncu gününe giren Menbic harekâtında ABD destekli SDG'nin Menbic çevresinde yaklaşık 70 köyü IŞİD'in elinden aldığını aktardı.

Fransa'dan askeri danışmanlık desteği

Menbic harekâtına ABD özel harekat birlikleri de karada danışmanlık desteği veriyor. Bugün gelen açıklamalardaysa, harekâta Fransız birliklerinin de destek verdiği belirtildi.

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye SDG'ye danışmanlık yapmak üzere Suriye'nin kuzeyine özel harekat birliklerinin gönderildiğini söyledi ve "Menbic harekatı Fransa dâhil pek çok ülke tarafından destekleniyor" dedi.

Mare'de abluka kırıldı

Öte yandan Türkiye'nin desteklediği muhalif grupların elinde bulunan ve Mayıs ayından bu yana IŞD kuşatması altında olan Mare kentinde de ABD ve Türkiye'nin desteğiyle IŞİD ablukası'nın kırıldığı açıklandı.

Hafta başında ABD'nin ikmal yolları kesilen ve Türkiye üzerinden yardım alamaz hale gelen Mare'deki muhaliflere havadan silah ve mühimmat desteği verdiği belirtilmişti.

Türkiye'den yapılan açıklamada da hem ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun hava saldırılarıyla hem de Türkiye'nin topçu ateşiyle ilerleyen muhaliflerin Azez - Mare hattında 8 köyü IŞİD'den geri aldığı belirtildi ve "Mare'den Azez'e kadar olan koridor yeniden açıldı" dendi.

Mare - Azez hattının yeniden açılmasıyla birlikte kenti terk eden binlerce Marelinin bir kısmının evlerine geri döndüğü belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yerel gazeteci Memnun Hatib, "Yavaş yavaş Mare'ye yeniden hayat dönüyor. Kasalarında meyve - sebze taşıyan kamyonların Azez yolu üzerinden kente girdiğini gördük" diyor.